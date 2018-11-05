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СНГ 05.11.2018 16:34

Порошенко задекларировал более 1,35 млн грн дохода по процентам со вкладов в киевском МИБ

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 1 млн 353 тыс. 532 грн ($48,31 тыс.) дохода, полученных в качестве процентов с вкладов в "Международном инвестиционном банке" (МИБ, Киев).

Это следует из внесенного им 2 ноября в Единый государственный реестр деклараций сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

26 октября П.Порошенко задекларировал 28 млн 816 тыс. 798 грн дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, полученных от Министерства финансов Украины, и 6 млн грн дивидендов от ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал", в котором сконцентрированы активы президента Украины.

Тогда он также указал, что 18 октября приобрел у банка "МИБ" долговые ценные бумаги / государственные облигации Украины в количестве 1000 единиц стоимостью 27 млн 463 тыс. 370 грн, а 17 октября - в количестве 4000 единиц на сумму 103 млн 430 тыс. 309 грн.

2 октября П.Порошенко задекларировал 1 млн 316 тыс. 907 грн, полученных в качестве процентов от банка "МИБ" и 2,2 млн грн дивидендов от "Прайм Эссетс Капитал".

Согласно данным Нацбанка на 1 января 2018 года, П.Порошенко был основным акционером МИБ, суммарно владея 60% акций финансового учреждения.

Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры П.Порошенко - первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко (14,94%), первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский и глава ООО "Днепропетровский опытный завод "Энергоавтоматика", председатель набсовета ЧАО "Иста-Центр" Олег Зимин (оба - по 9,9008%).

Кроме того, акциями банка владеют Катерина и Сергей Ворушилины (2,5994% и 2,5984% соответственно), а также сын президента Украины Алексей Порошенко (0,0061%) и супруга О.Гладковского - Юлия Гладковская (0,000001%).

Как сообщалось, П.Порошенко после вступления в должность главы государства нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU. Однако в связи с отсутствием покупателей 14 января 2016 года он заявил о подписании договора, по которому передал свою долю в корпорации "Рошен" в независимый "слепой" траст.

По словам президента, следующим после "Рошена" на управление трастом будет переоформлен Международный инвестиционный банк.

МИБ основан в 2008 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по размеру общих активов (7,832 млрд грн) банк занимал 25-е место среди 83 действующих банков страны.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ДЕКЛАРАЦИЯ, ДОХОДЫ


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