Слуцкий рассчитывает что РФ, Китай и ЕС своими мерами не позволят США разрушить торговлю с Ираном

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий надеется, что Тегеран при полном содействии со стороны России, Евросоюза и Китая продолжит соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.
"Также рассчитываем, что блокирующий регламент ЕС и создаваемые на его базе структуры не позволят США разрушить международную торговлю с Ираном, в том числе в нефтяном секторе", - заявил журналистам в понедельник Л.Слуцкий.
Он полагает, что, в конечном итоге, сегодняшняя политика в отношении "иранского досье" может ударить бумерангом по самому Вашингтону.
По словам политика, возобновление антииранских санкций со стороны США - не что иное, как "проявление политики грубого шантажа и давления".
"Нынешняя американская администрация действует абсолютно цинично во имя обеспечения собственных интересов, ломая все предыдущие международные договоренности, на достижение которых были потрачены огромные усилия", - сказал глава комитета.
В случае с Ираном санкции США не смогут принести каких-либо результатов по изменению курса страны, наоборот, они могут создать дополнительную угрозу для режима нераспространения, считает Л.Слуцкий.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»