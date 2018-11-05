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СНГ 05.11.2018 17:00

Слуцкий рассчитывает что РФ, Китай и ЕС своими мерами не позволят США разрушить торговлю с Ираном

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий надеется, что Тегеран при полном содействии со стороны России, Евросоюза и Китая продолжит соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

"Также рассчитываем, что блокирующий регламент ЕС и создаваемые на его базе структуры не позволят США разрушить международную торговлю с Ираном, в том числе в нефтяном секторе", - заявил журналистам в понедельник Л.Слуцкий.

Он полагает, что, в конечном итоге, сегодняшняя политика в отношении "иранского досье" может ударить бумерангом по самому Вашингтону.

По словам политика, возобновление антииранских санкций со стороны США - не что иное, как "проявление политики грубого шантажа и давления".

"Нынешняя американская администрация действует абсолютно цинично во имя обеспечения собственных интересов, ломая все предыдущие международные договоренности, на достижение которых были потрачены огромные усилия", - сказал глава комитета.

В случае с Ираном санкции США не смогут принести каких-либо результатов по изменению курса страны, наоборот, они могут создать дополнительную угрозу для режима нераспространения, считает Л.Слуцкий.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, САНКЦИИ, ГОСДУМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]