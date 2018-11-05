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05.11.2018 15:32

Президент Алиев открыл в прифронтовой зоне ряд социальных и промышленных объектов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в прифронтовой Агдамский район открыл в понедельник Центр мугама, сообщает сайт главы государства.

Это четвертый по счету Центр мугама, открывшийся в Азербайджане. В 2008 году аналогичные центры открылись в Баку и Агджабеди, а в 2010 году – в Физули.

Также И.Алиев открыл в поселке Гузанлы Агдамский филиал ОАО «Азерхалча». Председатель правления «Азерхалча» Видади Мурадов сообщил, на предприятии будут работать 150 ткачих и 14 работников административного хозяйства.

Ковры в Агдамском филиале «Азерхалча» будут ткать на 43 станках различного размера.

В рамках поездки президент также ознакомился в поселке Гиндарх Агджабединского района с хлопковыми площадями, принадлежащими фермеру Эсмер Гусейновой.

Глава ИВ Агджабединского района Шахин Мамедов и Э.Гусейнова отметили, что сбор урожая на площади в 70 га составил 253 т хлопка.

И.Алиев был проинформирован о том, что в 2018 году в Агджабединском районе под хлопок отведено 10 тыс. га, перед хлопкоробами поставлена задача обеспечить сбор свыше 25 тыс. тонн хлопка.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОН, ОБЪЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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