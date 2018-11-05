Президент Алиев открыл в прифронтовой зоне ряд социальных и промышленных объектов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в прифронтовой Агдамский район открыл в понедельник Центр мугама, сообщает сайт главы государства.
Это четвертый по счету Центр мугама, открывшийся в Азербайджане. В 2008 году аналогичные центры открылись в Баку и Агджабеди, а в 2010 году – в Физули.
Также И.Алиев открыл в поселке Гузанлы Агдамский филиал ОАО «Азерхалча». Председатель правления «Азерхалча» Видади Мурадов сообщил, на предприятии будут работать 150 ткачих и 14 работников административного хозяйства.
Ковры в Агдамском филиале «Азерхалча» будут ткать на 43 станках различного размера.
В рамках поездки президент также ознакомился в поселке Гиндарх Агджабединского района с хлопковыми площадями, принадлежащими фермеру Эсмер Гусейновой.
Глава ИВ Агджабединского района Шахин Мамедов и Э.Гусейнова отметили, что сбор урожая на площади в 70 га составил 253 т хлопка.
И.Алиев был проинформирован о том, что в 2018 году в Агджабединском районе под хлопок отведено 10 тыс. га, перед хлопкоробами поставлена задача обеспечить сбор свыше 25 тыс. тонн хлопка.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»