Рост сектора связи Азербайджана в 2019г превысит 6% – замминистра экономики

Рост сектора связи Азербайджана в 2019г превысит 6%, заявил замминистра экономики Ширзад Абдуллаев.
"За счет расширения проникновения сети широкополосного интернета, развития услуг мобильной связи и роста доходов от использования спутников, в 2019 году рост сферы связи составит 6,2%. В 2020-2022гг среднегодовой рост сферы связи составит 7,1%", - сказал Ш.Абдуллаев в понедельник при обсуждении парламентскими комитетами проекта госбюджета на следующий год.
По его словам, в целом, среднегодовой рост сферы услуг в Азербайджане в 2019-2022 годах составит 3,4%.
Замминистра также отметил, что в 2019 году рост в секторе АПК прогнозируется на уровне 4,6%. "В последующие три года среднегодовой рост составит 4,5%", - отметил он.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»