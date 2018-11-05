Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9353 RUR   0.0257 GBR   2.2074 TRY   0.3122

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.31 Brent   75.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 18° Завтра 13° 7 Ноя 14° 8 Ноя 10° 16°

Макроэкономика 05.11.2018 15:37

Рост сектора связи Азербайджана в 2019г превысит 6% – замминистра экономики

Рост сектора связи Азербайджана в 2019г превысит 6%, заявил замминистра экономики Ширзад Абдуллаев.

"За счет расширения проникновения сети широкополосного интернета, развития услуг мобильной связи и роста доходов от использования спутников, в 2019 году рост сферы связи составит 6,2%. В 2020-2022гг среднегодовой рост сферы связи составит 7,1%", - сказал Ш.Абдуллаев в понедельник при обсуждении парламентскими комитетами проекта госбюджета на следующий год.

По его словам, в целом, среднегодовой рост сферы услуг в Азербайджане в 2019-2022 годах составит 3,4%.

Замминистра также отметил, что в 2019 году рост в секторе АПК прогнозируется на уровне 4,6%. "В последующие три года среднегодовой рост составит 4,5%", - отметил он.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СВЯЗЬ, ПРОГНОЗЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]