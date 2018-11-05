Берлин не знает, насколько санкции США против Ирана затронут фирмы из ФРГ - представитель правительства

В правительстве Германии пока затрудняются сказать, насколько немецкие фирмы будут затронуты санкциями США против Ирана, сообщил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.
"Санкции, вступившие в силу, - это результат выхода США из соглашения. Конкретное влияние на немецкую экономику, думаю, в настоящее время пока нельзя предсказать. Нам нужно проанализировать ситуацию", - сказал Ш.Зайберт журналистам в понедельник.
По его словам, правительство Германии "проверяет возможности сохранить экономическую базу соглашения и защитить компании".
В свою очередь представитель минэкономики ФРГ указала, что в министерстве для компаний открыта "горячая линия".
В понедельник в 00:00 часов по времени Вашингтона (08:00мск) вновь вступили силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года.
Они направлены не только против Тегерана, но и против стран и зарубежных компаний, поддерживающих деловые связи с иранскими партнерами.
Президент Азербайджана открыл Карабахский коневодческий комплекс в Агдамском районе
Анкара выступает за мирное урегулирование конфликтов в регионе, включая карабахский – глава МИД Турциии
Палестина и Азербайджан создадут совместный министерский комитет для расширения сотрудничества – посол в Баку
США ведут переговоры с рядом стран, добиваясь отказа от импорта ими иранской нефти - Помпео
ABA начнет работу по расширению цифровых платежей в Азербайджане
Премьер Болгарии в начале 2019 года обсудит в Баку вопросы сотрудничества в сфере энергетики и транспорта
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Агдамском районе
Штрафы за парковку и стоянку можно теперь оплатить и через HOP
Азерсу в 2019 году займется новыми проектами на Абшероне - глава общества
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
Президент Азербайджана выделил 2,5 млн манатов на улучшение систем орошения Агдамского района
Президент Алиев открыл в прифронтовой зоне ряд социальных и промышленных объектов
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Специальные предложения для корпоративных клиентов от Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»