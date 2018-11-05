Берлин не знает, насколько санкции США против Ирана затронут фирмы из ФРГ - представитель правительства

В правительстве Германии пока затрудняются сказать, насколько немецкие фирмы будут затронуты санкциями США против Ирана, сообщил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

"Санкции, вступившие в силу, - это результат выхода США из соглашения. Конкретное влияние на немецкую экономику, думаю, в настоящее время пока нельзя предсказать. Нам нужно проанализировать ситуацию", - сказал Ш.Зайберт журналистам в понедельник.

По его словам, правительство Германии "проверяет возможности сохранить экономическую базу соглашения и защитить компании".

В свою очередь представитель минэкономики ФРГ указала, что в министерстве для компаний открыта "горячая линия".

В понедельник в 00:00 часов по времени Вашингтона (08:00мск) вновь вступили силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года.

Они направлены не только против Тегерана, но и против стран и зарубежных компаний, поддерживающих деловые связи с иранскими партнерами.