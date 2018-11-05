Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9353 RUR   0.0257 GBR   2.2074 TRY   0.3122

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.31 Brent   75.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 18° Завтра 13° 7 Ноя 14° 8 Ноя 10° 16°

Дальнее зарубежье 05.11.2018 17:15

Берлин не знает, насколько санкции США против Ирана затронут фирмы из ФРГ - представитель правительства

В правительстве Германии пока затрудняются сказать, насколько немецкие фирмы будут затронуты санкциями США против Ирана, сообщил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

"Санкции, вступившие в силу, - это результат выхода США из соглашения. Конкретное влияние на немецкую экономику, думаю, в настоящее время пока нельзя предсказать. Нам нужно проанализировать ситуацию", - сказал Ш.Зайберт журналистам в понедельник.

По его словам, правительство Германии "проверяет возможности сохранить экономическую базу соглашения и защитить компании".

В свою очередь представитель минэкономики ФРГ указала, что в министерстве для компаний открыта "горячая линия".

В понедельник в 00:00 часов по времени Вашингтона (08:00мск) вновь вступили силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года.

Они направлены не только против Тегерана, но и против стран и зарубежных компаний, поддерживающих деловые связи с иранскими партнерами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ИРАН, США, САНКЦИИ


Похожие новости


Глава МИД Германии опасается хаоса на Ближнем Востоке из-за новых санкций в отношении Ирана Выход США из иранского соглашения подрывает уверенность в международном порядке - Меркель Меркель в разговоре с Рухани призвала к многостороннему обсуждению ракетной программы Ирана и политики Тегерана в регионе В Берлине намерены сделать все, чтобы сохранить ядерную сделку с Тегераном - МИД ФРГ Необходимо охранять ядерное соглашение с Ираном от любого деструктивного влияния - глава МИД ФРГ ЕС намерен пригласить главу МИД Ирана для обсуждения ситуации в его стране - МИД ФРГ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]