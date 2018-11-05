Бывший самолет Лукашенко выставлен на продажу за $2 млн

Авиакомпания "Белавиа" выставила на продажу самолет Ту-154M, который ранее использовался президентом Белоруссии Александром Лукашенко в качестве борта номер один.
Согласно информации, размещенной Минским городским центром недвижимости, 5 декабря пройдут торги по продаже воздушного судна TУ-154M (год выпуска - 1995, бортовой номер EW-85815).
Начальная цена бывшего борта N1 составляет Br4 млн 292,9 тыс. (чуть более $2 млн по курсу Нацбанка).
В настоящее время авиакомпания "Белавиа" эксплуатирует Boeing 767-300ER (бортовой номер EW-001PB), Boeing 737 Business Jet (бортовой номер EW-001PA). Ту-154M использовался ранее президентом Белоруссии, затем премьер-министром страны и членами правительства.
Вместо традиционной голубой раскраски самолеты президента окрашены в красные и зеленые тона национального флага Белоруссии. На борту у двери нанесена надпись "Беларусь" на кириллице и латинице. На хвосте изображен государственный герб республики.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»