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СНГ 05.11.2018 17:47

Бывший самолет Лукашенко выставлен на продажу за $2 млн

Авиакомпания "Белавиа" выставила на продажу самолет Ту-154M, который ранее использовался президентом Белоруссии Александром Лукашенко в качестве борта номер один.

Согласно информации, размещенной Минским городским центром недвижимости, 5 декабря пройдут торги по продаже воздушного судна TУ-154M (год выпуска - 1995, бортовой номер EW-85815).

Начальная цена бывшего борта N1 составляет Br4 млн 292,9 тыс. (чуть более $2 млн по курсу Нацбанка).

В настоящее время авиакомпания "Белавиа" эксплуатирует Boeing 767-300ER (бортовой номер EW-001PB), Boeing 737 Business Jet (бортовой номер EW-001PA). Ту-154M использовался ранее президентом Белоруссии, затем премьер-министром страны и членами правительства.

Вместо традиционной голубой раскраски самолеты президента окрашены в красные и зеленые тона национального флага Белоруссии. На борту у двери нанесена надпись "Беларусь" на кириллице и латинице. На хвосте изображен государственный герб республики.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, САМОЛЕТ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]