У разбившегося на минувшей неделе индонезийского самолета был неисправен датчик скорости - власти

Неисправность датчика скорости была выявлена на потерпевшем крушение неделю назад Боинге-737 индонезийской авиакомпании Lion Air, сообщили транспортные власти страны.

Датчик был неисправен как во время рокового полета, так и в ходе нескольких предыдущих, говорится в сообщении.

Как сообщил национальный комитет по безопасности на транспорте, неисправность датчика скорости была выявлена в ходе расшифровки бортового самописца, она фиксировалась как минимуму в ходе двух-трех предыдущих рейсов самолета.

Вместе с тем, официальных выводов о причинах крушения лайнера пока нет.

Боинг-737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение над морем у западного побережья острова Ява в понедельник минувшей недели. На борту находились 189 человек. Незадолго до потери связи пилот запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Самолет упал в море и затонул.