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Дальнее зарубежье 05.11.2018 15:58

У разбившегося на минувшей неделе индонезийского самолета был неисправен датчик скорости - власти

Неисправность датчика скорости была выявлена на потерпевшем крушение неделю назад Боинге-737 индонезийской авиакомпании Lion Air, сообщили транспортные власти страны.

Датчик был неисправен как во время рокового полета, так и в ходе нескольких предыдущих, говорится в сообщении.

Как сообщил национальный комитет по безопасности на транспорте, неисправность датчика скорости была выявлена в ходе расшифровки бортового самописца, она фиксировалась как минимуму в ходе двух-трех предыдущих рейсов самолета.

Вместе с тем, официальных выводов о причинах крушения лайнера пока нет.

Боинг-737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение над морем у западного побережья острова Ява в понедельник минувшей недели. На борту находились 189 человек. Незадолго до потери связи пилот запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Самолет упал в море и затонул.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, ДАТЧИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]