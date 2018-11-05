Азерсу в 2019 году займется новыми проектами на Абшероне - глава общества

ОАО «Азерсу» в 2019 году особое внимание уделит реализации новых проектов на Абшеронском полуострове, заявил глава общества Горхмаз Гусейнов.
«В 2019 году особое внимание будет уделено реализации новых водных и канализационных проектов на Абшеронском полуострове», - сказал Г.Гусейнов на заседании «Азерсу» по итогам деятельности общества за январь-сентябрь 2018 года.
В своем выступлении, по сообщению пресс-службы ОАО «Азерсу», Г.Гусейнов отметил, что за январь-сентябрь 2018 года в Азербайджане проложено 818 км линий водопровода, 257 км канализационных линий, а также пробурено 24 субартезианских скважины.
«Уровень бесперебойного водоснабжения в республике на начало октября составляет 67,8%, в Баку - 81,5%»,- сказал Г.Гусейнов.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»