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Социум 05.11.2018 16:20

Азерсу в 2019 году займется новыми проектами на Абшероне - глава общества

ОАО «Азерсу» в 2019 году особое внимание уделит реализации новых проектов на Абшеронском полуострове, заявил глава общества Горхмаз Гусейнов.

«В 2019 году особое внимание будет уделено реализации новых водных и канализационных проектов на Абшеронском полуострове», - сказал Г.Гусейнов на заседании «Азерсу» по итогам деятельности общества за январь-сентябрь 2018 года.

В своем выступлении, по сообщению пресс-службы ОАО «Азерсу», Г.Гусейнов отметил, что за январь-сентябрь 2018 года в Азербайджане проложено 818 км линий водопровода, 257 км канализационных линий, а также пробурено 24 субартезианских скважины.

«Уровень бесперебойного водоснабжения в республике на начало октября составляет 67,8%, в Баку - 81,5%»,- сказал Г.Гусейнов.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРСУ, ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]