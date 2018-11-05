Штрафы за парковку и стоянку можно теперь оплатить и через HOP

Центральный банк Азербайджана интегрировал на "Портал правительственных платежей" (HOP) услугу оплаты водителями штрафов за нарушение правил остановки, стоянки и парковки, говорится в сообщении ЦБА.
«В результате совместной с Бакинским транспортным агентством деятельности на портал HOP интегрирована внутренняя ресурсная информация данной госструктуры и создана возможность приема оплаты штрафов водителями за нарушения правил остановки, стоянки и парковки», - отмечается в информации.
По данным ЦБА, новая услуга доступна пользователям со 2 ноября.
Оплата вышеуказанных штрафов со стороны физических и юридических лиц возможна в наличной форме посредством интегрированных в HOP 30 банков, более 2 тыс. филиалов и отделений ООО «Azerpoct» и около 1 тыс. платежных терминалов, а также через интернет-сайт портала и мобильные приложения.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»