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Социум 05.11.2018 16:25

Штрафы за парковку и стоянку можно теперь оплатить и через HOP

Центральный банк Азербайджана интегрировал на "Портал правительственных платежей" (HOP) услугу оплаты водителями штрафов за нарушение правил остановки, стоянки и парковки, говорится в сообщении ЦБА.

«В результате совместной с Бакинским транспортным агентством деятельности на портал HOP интегрирована внутренняя ресурсная информация данной госструктуры и создана возможность приема оплаты штрафов водителями за нарушения правил остановки, стоянки и парковки», - отмечается в информации.

По данным ЦБА, новая услуга доступна пользователям со 2 ноября.

Оплата вышеуказанных штрафов со стороны физических и юридических лиц возможна в наличной форме посредством интегрированных в HOP 30 банков, более 2 тыс. филиалов и отделений ООО «Azerpoct» и около 1 тыс. платежных терминалов, а также через интернет-сайт портала и мобильные приложения.

Н.Аббасова

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Тэги: HOP, УСЛУГА, ИНТЕГРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]