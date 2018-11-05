В Еврокомиссии пока не комментируют санкции США по Ирану

Евросоюз сожалеет о восстановлении санкций США в отношении Ирана, будет реагировать по мере развития ситуации, заявил в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
"В настоящий момент ситуация еще совсем свежая, и мы пока придерживаемся заявления госпожи высокого представителя (Федерики Могерини - ИФ)", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать ожидаемую реакцию Евросоюза на меры Вашингтона против Ирана.
Вместе с тем, М.Синхас сослался на совместное заявление главы дипломатии ЕС Ф.Могерини и министров иностранных дел Великобритании, Германии и Франции от 2 ноября, когда они выразили сожаление в связи с решением администрации США восстановить антииранские санкции.
"Будучи сторонами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), мы привержены работе, среди прочего, посвящённой сохранению и поддержанию эффективных финансовых каналов с Ираном и продолжению экспорта Ираном нефти и газа", - говорится в совместном заявлении, опубликованном пресс-службой Евросоюза в минувшую пятницу.
"На этой стадии было бы преждевременным идти дальше того, что заявила госпожа высокий представитель", - отметил представитель Еврокомиссии в понедельник.
М.Синхас сказал, что не хотел бы пускаться в спекуляции о предстоящем ходе событий и предвосхищать шаги ЕС до конкретных действий США, которые бы вызвали реакцию Брюсселя, и предложил журналистам подождать развития ситуации.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»