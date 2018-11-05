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Регион 05.11.2018 18:26

В Еврокомиссии пока не комментируют санкции США по Ирану

Евросоюз сожалеет о восстановлении санкций США в отношении Ирана, будет реагировать по мере развития ситуации, заявил в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"В настоящий момент ситуация еще совсем свежая, и мы пока придерживаемся заявления госпожи высокого представителя (Федерики Могерини - ИФ)", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать ожидаемую реакцию Евросоюза на меры Вашингтона против Ирана.

Вместе с тем, М.Синхас сослался на совместное заявление главы дипломатии ЕС Ф.Могерини и министров иностранных дел Великобритании, Германии и Франции от 2 ноября, когда они выразили сожаление в связи с решением администрации США восстановить антииранские санкции.

"Будучи сторонами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), мы привержены работе, среди прочего, посвящённой сохранению и поддержанию эффективных финансовых каналов с Ираном и продолжению экспорта Ираном нефти и газа", - говорится в совместном заявлении, опубликованном пресс-службой Евросоюза в минувшую пятницу.

"На этой стадии было бы преждевременным идти дальше того, что заявила госпожа высокий представитель", - отметил представитель Еврокомиссии в понедельник.

М.Синхас сказал, что не хотел бы пускаться в спекуляции о предстоящем ходе событий и предвосхищать шаги ЕС до конкретных действий США, которые бы вызвали реакцию Брюсселя, и предложил журналистам подождать развития ситуации.

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Тэги: ЕС, ЕВРОКОМИССИЯ, США, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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