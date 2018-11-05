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СНГ 05.11.2018 17:19

Два человека погибли при обрушении моста в ХМАО

Следственные органы начали проверку по факту обрушения моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"По предварительным данным, двое погибших, пятеро пострадавших", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, мост обрушился в Нефтеюганском районе в районе поселка Каркатеевы в 16:43 (14:43 мск) в понедельник. Ранее поступала информация о восьми пострадавших. В воду упали две единицы техники. Этот мост предполагается демонтировать.

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Тэги: РОССИЯ, ХМАО, ОБРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]