Два человека погибли при обрушении моста в ХМАО

Следственные органы начали проверку по факту обрушения моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
"По предварительным данным, двое погибших, пятеро пострадавших", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, мост обрушился в Нефтеюганском районе в районе поселка Каркатеевы в 16:43 (14:43 мск) в понедельник. Ранее поступала информация о восьми пострадавших. В воду упали две единицы техники. Этот мост предполагается демонтировать.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»