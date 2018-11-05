Два человека погибли при обрушении моста в ХМАО

Следственные органы начали проверку по факту обрушения моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"По предварительным данным, двое погибших, пятеро пострадавших", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, мост обрушился в Нефтеюганском районе в районе поселка Каркатеевы в 16:43 (14:43 мск) в понедельник. Ранее поступала информация о восьми пострадавших. В воду упали две единицы техники. Этот мост предполагается демонтировать.