Премьер Болгарии в начале 2019 года обсудит в Баку вопросы сотрудничества в сфере энергетики и транспорта

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в начале 2019 года посетит с рабочим визитом Азербайджан, сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информированный источник.

«Азербайджан и Болгария имеют огромные, и в тоже время все еще неиспользованные возможности сотрудничества в сфере энергетики и транспорта»,- отмечает источник.

Согласно информации, более существенного развития двустороннего диалога по вышеуказанным сферам, стороны могут «ожидать в начале 2019 года, когда премьер-министр Бойко Борисов посетит с рабочим визитом Баку».

Источник также напомнил, что в рамках недавнего визита в Софию глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров со своей болгарской коллегой Екатериной Захариевой обсудил вопросы, связанные с газовыми поставками и инфраструктурой в контексте намечающегося стратегического сотрудничества между двумя странами.

Ф.Исазаде