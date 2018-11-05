Премьер Болгарии в начале 2019 года обсудит в Баку вопросы сотрудничества в сфере энергетики и транспорта

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в начале 2019 года посетит с рабочим визитом Азербайджан, сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информированный источник.
«Азербайджан и Болгария имеют огромные, и в тоже время все еще неиспользованные возможности сотрудничества в сфере энергетики и транспорта»,- отмечает источник.
Согласно информации, более существенного развития двустороннего диалога по вышеуказанным сферам, стороны могут «ожидать в начале 2019 года, когда премьер-министр Бойко Борисов посетит с рабочим визитом Баку».
Источник также напомнил, что в рамках недавнего визита в Софию глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров со своей болгарской коллегой Екатериной Захариевой обсудил вопросы, связанные с газовыми поставками и инфраструктурой в контексте намечающегося стратегического сотрудничества между двумя странами.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»