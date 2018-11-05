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Транспорт и связь 05.11.2018 17:29

Премьер Болгарии в начале 2019 года обсудит в Баку вопросы сотрудничества в сфере энергетики и транспорта

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в начале 2019 года посетит с рабочим визитом Азербайджан, сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информированный источник.

«Азербайджан и Болгария имеют огромные, и в тоже время все еще неиспользованные возможности сотрудничества в сфере энергетики и транспорта»,- отмечает источник.

Согласно информации, более существенного развития двустороннего диалога по вышеуказанным сферам, стороны могут «ожидать в начале 2019 года, когда премьер-министр Бойко Борисов посетит с рабочим визитом Баку».

Источник также напомнил, что в рамках недавнего визита в Софию глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров со своей болгарской коллегой Екатериной Захариевой обсудил вопросы, связанные с газовыми поставками и инфраструктурой в контексте намечающегося стратегического сотрудничества между двумя странами.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БОЛГАРИЯ, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]