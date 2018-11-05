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Регион 05.11.2018 17:58

Ирану либо полностью изменит свое поведение, либо его экономика потерпит крах - Помпео

Иранским властям в условиях новых американских санкций предстоит либо полностью изменить свое поведение на мировой арене, либо готовиться к краху своей экономики, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.

"Ирану нужно будет либо в корне поменять свое поведение и действовать как нормальная страна, либо его экономика потерпит крах", - сказал он в понедельник на брифинге в Вашингтоне.

М.Помпео отметил, что введенные в понедельник американские санкции "ускорят быстрый регресс иностранной торговли с Ираном.

Кроме того, он выразил надежду на то, что Тегеран согласится на "новую сделку" с США по атому и ряду других беспокоящих Вашингтон вопросов.

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Тэги: США, ИРАН, ЭКОНОМИКА, ПОМПЕО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]