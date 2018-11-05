Ирану либо полностью изменит свое поведение, либо его экономика потерпит крах - Помпео

Иранским властям в условиях новых американских санкций предстоит либо полностью изменить свое поведение на мировой арене, либо готовиться к краху своей экономики, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.

"Ирану нужно будет либо в корне поменять свое поведение и действовать как нормальная страна, либо его экономика потерпит крах", - сказал он в понедельник на брифинге в Вашингтоне.

М.Помпео отметил, что введенные в понедельник американские санкции "ускорят быстрый регресс иностранной торговли с Ираном.

Кроме того, он выразил надежду на то, что Тегеран согласится на "новую сделку" с США по атому и ряду других беспокоящих Вашингтон вопросов.