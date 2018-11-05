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Регион 05.11.2018 18:06

Европейский бизнес решил уйти из Ирана - Помпео

Европейские компании учли давление, оказываемое Вашингтоном на Тегеран, и решили уйти с иранского рынка, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.

"Европейский бизнес уже принял решение: оно заключается в том, чтобы не заниматься бизнесом с Ираном", - заявил он в Вашингтоне, комментируя введение новых санкций США против Ирана.

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Тэги: ЕВРОПА, ИРАН, ПОМПЕО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]