Президент Азербайджана выделил 2,5 млн манатов на улучшение систем орошения Агдамского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» из госбюджета 2,5 млн манатов на проектирование и бурение 35 артезианских скважин в Агдамском районе.
Данный шаг предпринимается с целью улучшения системы орошения 1,05 тыс. гектаров посевной площади в 20 населенных пунктах Агдмаского района с населением в 26,265 тыс. человек.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в понедельник, оно опубликовано на сайте главы государства.
Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»