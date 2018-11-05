Президент Азербайджана выделил 2,5 млн манатов на улучшение систем орошения Агдамского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» из госбюджета 2,5 млн манатов на проектирование и бурение 35 артезианских скважин в Агдамском районе.

Данный шаг предпринимается с целью улучшения системы орошения 1,05 тыс. гектаров посевной площади в 20 населенных пунктах Агдмаского района с населением в 26,265 тыс. человек.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в понедельник, оно опубликовано на сайте главы государства.

Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

А.Мамедов