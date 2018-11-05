Глава Минфина США пригрозил Ирану изоляцией

Если Иран в корне не именит свою политику, то ему грозит изоляция в финансовой сфере, заявил министр финансов США Стив Мнучин.

"Мощное финансовое давление на Иран призвано дать понять режиму, что пока он кардинальным образом не изменит свое дестабилизирующее поведение, он будет сталкиваться с растущей изоляцией в финансовой области и экономической стагнацией", - сказал министр журналистам.

В понедельник вновь вступили силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года.

Они были возобновлены после выхода США из ядерной сделки с Ираном, которую президент Дональд Трамп назвал "плохой".