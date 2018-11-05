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05.11.2018 18:35

Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник распорядился о выделении 3 млн манатов на восстановление 121 частного дома в 19 населенных пунктах в Агдамском районе, пострадавших в результате армянских обстрелов из крупнокалиберного орудия и артиллерийских ударов.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в понедельник.

Средства будут выделены Исполнительной власти Агдамского района из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Ф.Исазаде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]