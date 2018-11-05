Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник распорядился о выделении 3 млн манатов на восстановление 121 частного дома в 19 населенных пунктах в Агдамском районе, пострадавших в результате армянских обстрелов из крупнокалиберного орудия и артиллерийских ударов.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в понедельник.
Средства будут выделены Исполнительной власти Агдамского района из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»