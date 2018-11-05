Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник распорядился о выделении 3 млн манатов на восстановление 121 частного дома в 19 населенных пунктах в Агдамском районе, пострадавших в результате армянских обстрелов из крупнокалиберного орудия и артиллерийских ударов.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в понедельник.

Средства будут выделены Исполнительной власти Агдамского района из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Ф.Исазаде