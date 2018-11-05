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Регион 05.11.2018 19:15

Санкции США против Ирана затронули Iran Air, судоходную компанию IRISL, 50 банков - Минфин

Американские санкции, введенные в понедельник против Ирана, в частности, коснулись авиаперевозчика Iran Air, государственной судоходной компании IRISL, 50 иранских банков и их филиалов, сообщили в министерстве финансов США.

В заявлении Минфина отмечается, что в общей сложности санкции коснутся более 700 физических и юридических лиц, самолетов и судов.

Также среди организаций, против которых вводятся ограничительные меры, фигурирует Иранская организация по атомной энергии.

"Санкции нацелены на иранские власти, а не на иранский народ", - отмечается в заявлении Минфина США.

В документе говорится, что все активы в США людей и организаций, подпавших под санкции, должны быть заблокированы. Американским гражданам запрещается совершать сделки с фигурантами санкционного списка.

"Кроме того, люди, которые будут совершать некоторые транзакции с фигурантами сегодняшнего списка, также могут столкнуться с ответными мерами или с блокирующими санкциями", - говорится в заявлении.

Также ответные меры США могут вводиться против иностранных компаний, торгующих с физическим лицами, компаниями и организациями из санкционного списка.

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Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ, СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]