Санкции США против Ирана затронули Iran Air, судоходную компанию IRISL, 50 банков - Минфин

Американские санкции, введенные в понедельник против Ирана, в частности, коснулись авиаперевозчика Iran Air, государственной судоходной компании IRISL, 50 иранских банков и их филиалов, сообщили в министерстве финансов США.

В заявлении Минфина отмечается, что в общей сложности санкции коснутся более 700 физических и юридических лиц, самолетов и судов.

Также среди организаций, против которых вводятся ограничительные меры, фигурирует Иранская организация по атомной энергии.

"Санкции нацелены на иранские власти, а не на иранский народ", - отмечается в заявлении Минфина США.

В документе говорится, что все активы в США людей и организаций, подпавших под санкции, должны быть заблокированы. Американским гражданам запрещается совершать сделки с фигурантами санкционного списка.

"Кроме того, люди, которые будут совершать некоторые транзакции с фигурантами сегодняшнего списка, также могут столкнуться с ответными мерами или с блокирующими санкциями", - говорится в заявлении.

Также ответные меры США могут вводиться против иностранных компаний, торгующих с физическим лицами, компаниями и организациями из санкционного списка.