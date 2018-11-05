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Регион 05.11.2018 20:30

Иран готов к переговорам с США при условии, что Вашингтон изменит подход к ядерной сделке от 2015 года - глава МИД ИРИ

Если США изменят свое отношение к соглашению по иранскому атому от 2015 года, то Тегеран может начать с Вашингтоном переговоры по новой ядерной сделке, заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

В интервью изданию USA Today он сказал, что переговоры станут возможными, если "будет существовать база для продуктивного диалога".

При этом дипломат заявил: "Взаимное доверие не является необходимым условием для начала переговоров, необходимое условие - взаимное уважение".

Он добавил, что "взаимное уважение начинается с уважения самого себя, уважения своей подписи, данного слова".

По его словам, "нынешняя американская администрация не верит в дипломатию, она верит в навязывание (своей воли - ИФ)".

Как сообщалось, в понедельник вновь вступили силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе от 2015 года.

"Возможность того, что США достигнут посредством этих санкций своих экономических целей, далека от реальности, и совсем невозможно то, что они с помощью санкций достигнут своих политических целей", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что СВПД был одобрен СБ ООН, и отметил, что американские власти, требуя от мирового сообщества присоединиться к санкция против Ирана, таким образом требуют от него нарушения международных законов.

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Тэги: ИРАН, МИД, США, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]