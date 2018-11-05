Финляндия готова содействовать в переговорах по ядерному разоружению - президент Ниинисте

Президент Финляндии Саули Ниинисте на предстоящем саммите в Париже намерен обсудить содействие Хельсинки в переговорах о ядерном разоружении, сообщает в понедельник финляндская телерадиокопорация Yle.

По его словам, предстоящий на будущей неделе Форум мира в Париже дает возможность для того, чтобы "подчеркнуть необходимость существования системы безопасности, основанной на правилах".

"Многие элементы стабильности, которые мы ошибочно считаем постоянными, начинают расшатываться. Многие факторы нестабильности, о которых мы уже успели забыть, возвращаются, и к ним добавляются новые факторы", - сказал С.Ниинисте, говоря о возможном прекращении действия Договора о нераспространении ядерного оружия, принятого по окончании холодной войны.

"В ситуации, когда нет действующего договора, появляются огромные риски. Оставшаяся в прошлом холодная война может смениться ледяной войной", - сказал президент Финляндии на открытии курсов по государственной обороне в Хельсинки.

Вместе с тем он отметил, что проводимые Финляндией совместные военные учения с НАТО направлены на отработку навыков военного дела, "и по ним не нужно делать выводов о политике безопасности страны".

Он добавил, что Финляндия усиливает сотрудничество с другими странами, и за последнее время было подписано уже 10 двусторонних договоров о взаимопомощи в оборонительной сфере.

"Мы не ставим все на одну карту, а поддерживаем обширную "палитру партнёров", - заявил С.Ниинисте.