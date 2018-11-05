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Внешняя политика 05.11.2018 19:53

Военные специалисты Азербайджана и Беларуси обсуждают вопросы инженерно-технического обеспечения

Рабочая встреча военных специалистов Азербайджана и Беларуси по инженерно-техническому обеспечению проходит в Баку, отмечается в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

«Согласно плану двустороннего военного сотрудничества на 2018 год между Министерством обороны Азербайджана и Минобороны Беларуси, в Баку проходит рабочая встреча между экспертами соответствующих структур обеих стран. Стороны проведут обсуждения по инженерно-техническому обеспечению на основе взаимного обмена опытом», - отмечается в сообщении.

Рабочая встреча специалистов завершится 8 ноября.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БЕЛАРУСЬ, ОБОРОНА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]