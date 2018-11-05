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Регион 05.11.2018 21:10

Правительство Грузии отозвало из парламента законопроект о культивировании конопли

арламент Грузии в понедельник на заседании бюро зафиксировал позицию правительства об отзыве законопроект "О контроле конопли", предусматривавший выращивание на территории Грузии конопли, а также экспорт марихуаны.

"Проект данного закона вместе с пакетом сопутствующих законопроектов уже возвращен правительству", - сообщили "Интерфаксу" в парламенте.

В минувшую пятницу председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, а также вице-премьер, глава МВД Грузии Георгий Гахария, ведомство которого являлось автором проекта закона "О контроле конопли", после встречи с патриархом Грузии Илией Вторым заявили, что он будет отозван из парламента.

"Мы и прежде не раз заявляли, что не станем рассматривать этот законопроект без широкого обсуждения и достижения консенсуса с обществом и церковью, и это обещание сдержали", - сказал тогда журналистам И.Кобахидзе.

Рассмотрение законопроекта о культивировании конопли и экспорта марихуаны, который планировался в медицинских и косметических целях, 9 октября было приостановлено в парламенте после резкого протеста иерархов грузинской церкви, а также представителей общественности.

Как сообщалось ранее, правительство Грузии представило в парламент пакет законопроектов, состоящий из двух частей. Одна из них определяла строгие правовые рамки по максимальному ограничению и пресечению употребления марихуаны, которое решением Конституционного суда допускается в личном пространстве. Вторая - предусматривала легальное выращивание конопли на территории страны, ее переработку, а также экспорт марихуаны в медицинских и парфюмерно-косметических целях.

20 сентября парламент Грузии принял в первом чтении законопроект, в котором определены правовые рамки по максимальному ограничению и пресечению употребления марихуаны, в настоящее время в парламентских комитетах он рассматривается во втором чтении.

Конституционный суд Грузии в ноябре 2017 года удовлетворил иск оппозиционной партии "Новый политический центр - Гирчи (Шишка)" против парламента, отменив уголовное наказание за курение марихуаны. В конце июля 2018 года по иску этой же партии суд признал неконституционной норму Кодекса административных правонарушений, устанавливающую административную ответственность за употребление марихуаны, что вызвало неоднозначную реакцию в стране.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, МАРИХУАНА, ОТКАЗ


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