Правительство Грузии отозвало из парламента законопроект о культивировании конопли

арламент Грузии в понедельник на заседании бюро зафиксировал позицию правительства об отзыве законопроект "О контроле конопли", предусматривавший выращивание на территории Грузии конопли, а также экспорт марихуаны.
"Проект данного закона вместе с пакетом сопутствующих законопроектов уже возвращен правительству", - сообщили "Интерфаксу" в парламенте.
В минувшую пятницу председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, а также вице-премьер, глава МВД Грузии Георгий Гахария, ведомство которого являлось автором проекта закона "О контроле конопли", после встречи с патриархом Грузии Илией Вторым заявили, что он будет отозван из парламента.
"Мы и прежде не раз заявляли, что не станем рассматривать этот законопроект без широкого обсуждения и достижения консенсуса с обществом и церковью, и это обещание сдержали", - сказал тогда журналистам И.Кобахидзе.
Рассмотрение законопроекта о культивировании конопли и экспорта марихуаны, который планировался в медицинских и косметических целях, 9 октября было приостановлено в парламенте после резкого протеста иерархов грузинской церкви, а также представителей общественности.
Как сообщалось ранее, правительство Грузии представило в парламент пакет законопроектов, состоящий из двух частей. Одна из них определяла строгие правовые рамки по максимальному ограничению и пресечению употребления марихуаны, которое решением Конституционного суда допускается в личном пространстве. Вторая - предусматривала легальное выращивание конопли на территории страны, ее переработку, а также экспорт марихуаны в медицинских и парфюмерно-косметических целях.
20 сентября парламент Грузии принял в первом чтении законопроект, в котором определены правовые рамки по максимальному ограничению и пресечению употребления марихуаны, в настоящее время в парламентских комитетах он рассматривается во втором чтении.
Конституционный суд Грузии в ноябре 2017 года удовлетворил иск оппозиционной партии "Новый политический центр - Гирчи (Шишка)" против парламента, отменив уголовное наказание за курение марихуаны. В конце июля 2018 года по иску этой же партии суд признал неконституционной норму Кодекса административных правонарушений, устанавливающую административную ответственность за употребление марихуаны, что вызвало неоднозначную реакцию в стране.
Военные специалисты Азербайджана и Беларуси обсуждают вопросы инженерно-технического обеспечения
Страны, которые попытаются обойти антииранские санкции США, сами станут объектами санкционных мер - чиновник
Президент Азербайджана открыл Карабахский коневодческий комплекс в Агдамском районе
Бердымухамедов раскритиковал руководство "Туркменхимии" в связи с проблемами на Гарлыкском ГОК
США готовы компенсировать поставки нефти странам, отказавшимся от закупок из Ирана - советник президента
США ведут переговоры с рядом стран, добиваясь отказа от импорта ими иранской нефти - Помпео
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Агдамском районе
Штрафы за парковку и стоянку можно теперь оплатить и через HOP
Азерсу в 2019 году займется новыми проектами на Абшероне - глава общества
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
Президент Азербайджана выделил 2,5 млн манатов на улучшение систем орошения Агдамского района
Президент Алиев открыл в прифронтовой зоне ряд социальных и промышленных объектов
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Специальные предложения для корпоративных клиентов от Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»