Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на селекторном совещании в понедельник подверг критике руководство госконцерна "Туркменхимия" в связи с ситуацией на Гарлыкском горно-обогатительном комбинате (ГОК) на западе страны, где после запуска весной 2017 года до сих пор не налажена работа по производству калийных удобрений, сообщает туркменское агентство "Ориент".
Туркменский лидер поручил вице-премьеру, курирующему промышленность, выяснить причины стагнации калийного производства на предприятии, построенном белорусским ОАО "Белгорхимпром", и в случае, "если будет выявлена вина подрядчика, то Туркменистан (...) будет вынужден подать иск в международный арбитраж", говорится в сообщении.
"Ориент" отмечает, что запасы сырых калийных удобрений на Гарлыкском месторождении составляют более 2 млрд тонн.
Гарлыкский ГОК по выпуску калийных удобрений был введен в строй весной 2017 года. Контракт на его строительство стоимостью более $1 млрд (полностью профинансирован за счет государственных средств Туркменистана) был подписан в 2010 году госконцерном "Туркменхимия" с ОАО "Белгорхимпром" (Белоруссия). Проектная мощность комбината - 1,4 млн тонн хлорида калия в год.
Планировалось, что для выхода на проектную мощность Гарлыкский ГОК будет ежегодно добывать и перерабатывать более 7 млн тонн, отмечает "Ориент".
По данным Госкомстата Туркменистана, в январе-сентябре 2018 года в стране было произведено 24,2 тыс. тонн калийных удобрений при годовом задании 720 тыс. тонн.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»