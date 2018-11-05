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ТЭК 05.11.2018 22:02

Бердымухамедов раскритиковал руководство "Туркменхимии" в связи с проблемами на Гарлыкском ГОК

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на селекторном совещании в понедельник подверг критике руководство госконцерна "Туркменхимия" в связи с ситуацией на Гарлыкском горно-обогатительном комбинате (ГОК) на западе страны, где после запуска весной 2017 года до сих пор не налажена работа по производству калийных удобрений, сообщает туркменское агентство "Ориент".

Туркменский лидер поручил вице-премьеру, курирующему промышленность, выяснить причины стагнации калийного производства на предприятии, построенном белорусским ОАО "Белгорхимпром", и в случае, "если будет выявлена вина подрядчика, то Туркменистан (...) будет вынужден подать иск в международный арбитраж", говорится в сообщении.

"Ориент" отмечает, что запасы сырых калийных удобрений на Гарлыкском месторождении составляют более 2 млрд тонн.

Гарлыкский ГОК по выпуску калийных удобрений был введен в строй весной 2017 года. Контракт на его строительство стоимостью более $1 млрд (полностью профинансирован за счет государственных средств Туркменистана) был подписан в 2010 году госконцерном "Туркменхимия" с ОАО "Белгорхимпром" (Белоруссия). Проектная мощность комбината - 1,4 млн тонн хлорида калия в год.

Планировалось, что для выхода на проектную мощность Гарлыкский ГОК будет ежегодно добывать и перерабатывать более 7 млн тонн, отмечает "Ориент".

По данным Госкомстата Туркменистана, в январе-сентябре 2018 года в стране было произведено 24,2 тыс. тонн калийных удобрений при годовом задании 720 тыс. тонн.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, БЕЛОРУССИЯ, УДОБРЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]