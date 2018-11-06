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Регион 06.11.2018 08:59

Глава МИД Турции подверг критике возобновление США санкционного режима против Ирана

Восстановление Соединенными Штатами санкций против Ирана является односторонним, недостаточно мудрым и опасным шагом, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Дипломат, находящийся в Токио с визитом, заявил журналистам, что стремление загнать Иран в угол - это "не мудрое решение", изоляция Ирана представляет опасность, и наказание Ирана - это несправедливо, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

В минувший понедельник США возобновили действие существовавший до ядерной сделки по иранскому атому от 2015 года санкционный режим против Тегерана. Вашингтон предупредил, что под санкции попадут и другие государства и компании, которые в обход введенных ограничений продолжат деловые контакты с иранскими партнерами, в первую очередь, в нефтяной сфере.

В то же время, США, которые добиваются обнуления экспорта нефти Ираном, сделали временные исключения для восьми стран, зависящих от поставок иранской нефти, Турция попала в их число.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]