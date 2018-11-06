Глава МИД Турции подверг критике возобновление США санкционного режима против Ирана

Восстановление Соединенными Штатами санкций против Ирана является односторонним, недостаточно мудрым и опасным шагом, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Дипломат, находящийся в Токио с визитом, заявил журналистам, что стремление загнать Иран в угол - это "не мудрое решение", изоляция Ирана представляет опасность, и наказание Ирана - это несправедливо, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

В минувший понедельник США возобновили действие существовавший до ядерной сделки по иранскому атому от 2015 года санкционный режим против Тегерана. Вашингтон предупредил, что под санкции попадут и другие государства и компании, которые в обход введенных ограничений продолжат деловые контакты с иранскими партнерами, в первую очередь, в нефтяной сфере.

В то же время, США, которые добиваются обнуления экспорта нефти Ираном, сделали временные исключения для восьми стран, зависящих от поставок иранской нефти, Турция попала в их число.