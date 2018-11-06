Глава МИД Турции подверг критике возобновление США санкционного режима против Ирана

Восстановление Соединенными Штатами санкций против Ирана является односторонним, недостаточно мудрым и опасным шагом, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Дипломат, находящийся в Токио с визитом, заявил журналистам, что стремление загнать Иран в угол - это "не мудрое решение", изоляция Ирана представляет опасность, и наказание Ирана - это несправедливо, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
В минувший понедельник США возобновили действие существовавший до ядерной сделки по иранскому атому от 2015 года санкционный режим против Тегерана. Вашингтон предупредил, что под санкции попадут и другие государства и компании, которые в обход введенных ограничений продолжат деловые контакты с иранскими партнерами, в первую очередь, в нефтяной сфере.
В то же время, США, которые добиваются обнуления экспорта нефти Ираном, сделали временные исключения для восьми стран, зависящих от поставок иранской нефти, Турция попала в их число.
AccessBank запускает стипендиальную программу для студентов!
Азербайджан готов к любому варианту карабахского урегулирования – президент Алиев
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 25 нарушений - Минобороны Азербайджана
Azerpoct отбирает подрядчика на проведение капремонта административного здания
Азербайджанская Farma-Sah будет экспортировать чай в Турцию
Олимпийский комитет США планирует прекратить работу Федерации гимнастики
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Агдамском районе
Штрафы за парковку и стоянку можно теперь оплатить и через HOP
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
Президент Азербайджана выделил 2,5 млн манатов на улучшение систем орошения Агдамского района
Президент Алиев открыл в прифронтовой зоне ряд социальных и промышленных объектов
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Возвращаются легендарные кредитные карты Банка Республика.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»