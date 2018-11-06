Помпео и министр иностранных дел Болгарии обсудили санкции в отношении России

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой отметили важность сохранения санкций в отношении России, сообщила представитель Госдепа США Хизер Науэрт.
"Стороны обсудили важность американо-болгарских двусторонних отношений, планы Болгарии по модернизации армии, а также диверсификацию энергоресурсов как приоритетный вопрос европейской энергетической безопасности", - следует из заявления госдепартамента США.
"Они также затронули глобальные вопросы, такие, как программа Ирана по баллистическим ракетам, важность сохранения санкций в отношении России и общую заинтересованность двух государств в продвижении стабильности, безопасности и процветания стран Западных Балкан", - отмечает Х.Науэрт.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»