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СНГ 06.11.2018 09:13

Помпео и министр иностранных дел Болгарии обсудили санкции в отношении России

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой отметили важность сохранения санкций в отношении России, сообщила представитель Госдепа США Хизер Науэрт.

"Стороны обсудили важность американо-болгарских двусторонних отношений, планы Болгарии по модернизации армии, а также диверсификацию энергоресурсов как приоритетный вопрос европейской энергетической безопасности", - следует из заявления госдепартамента США.

"Они также затронули глобальные вопросы, такие, как программа Ирана по баллистическим ракетам, важность сохранения санкций в отношении России и общую заинтересованность двух государств в продвижении стабильности, безопасности и процветания стран Западных Балкан", - отмечает Х.Науэрт.

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Тэги: США, БОЛГАРИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]