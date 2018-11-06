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Дальнее зарубежье 06.11.2018 09:04

Размещение на границе с Мексикой войск может стоить США $110 млн - газета

Развертывание администрацией президента США войск на границе с Мексикой может обойтись бюджету Штатов в сумму от $42 до $110 млн, пишет газета "Хилл" со ссылкой на результаты нового независимого исследования.

По данным Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA), отмечает издание, расходы на развертывание войск у границы с Мексикой, официально именуемое операцией "Верный патриот", составят от $112 до $143 на одного военнослужащего в день.

При этом использование в операции военных самолетов обойдется в дополнительные $136 тыс. 645 в день, добавляет "Хилл".

Издание уточняет, что сейчас Пентагон готовит к отправке к южной границе 7 тыс. военнослужащих, которые пробудут там до 15 декабря.

В то же время президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что готов направить до 15 тыс. военнослужащих для сдерживания каравана мигрантов из Центральной Америки.

В конечном итоге, пишет газета, миссия может обойтись в $42 млн. В то время как размещение всех 15 тыс. солдат будет стоить бюджету $110 млн.

Как заявил журналистам представитель Сухопутных войск США полковник Роб Мэннинг, министерство обороны еще не оценило стоимость развертывания войск, но готовит смету.

"Наш контроллер работает сейчас над этим. Когда мы сможем предоставить точную цифру, мы определенно сделаем это", - отметил он.

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Тэги: США, ВОЙСКА, ГРАНИЦА, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]