В США состоятся промежуточные выборы

Американцы во вторник отправятся на избирательные участки, чтобы принять участие в промежуточных выборах.

На выборах будет полностью переизбрана Палата представителей США (нижняя палата конгресса) и часть сенаторов. Помимо этого, будут избраны губернаторы в 36 штатах.

Избирательные участки откроются во вторник по всей стране, однако время их работы в каждом из штатов разное. Так, в округе Колумбия зарегистрированные избиратели смогут проголосовать с 07:00 утра по местному времени (15:00 ) до 20:00 (03:00 утра 7 ноября). В штате Нью-Йорк участки будут открыты с 06:00 до 21:00, а в Арканзасе - с 07:30 до 19:30.

Между тем, часть американцев проголосовала досрочно. Около 24,7 млн человек отдали свои голоса на промежуточных выборах заранее. По мнению наблюдателей, такая высокая явка среди досрочно проголосовавших может свидетельствовать о том, что американцы проявляют повышенный интерес к выборам в конгресс этого года.

Промежуточные выборы, названные так из-за того, что проводятся в середине президентского срока, предусматривают выборы всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

В настоящее время большинством в Палате представителей располагают республиканцы, у них 240 мест из 435. Чтобы демократам получить большинство в ходе выборов, им нужно будет сохранить нынешние 194 места, а также заполучить еще 24.

Согласно последним опросам, борьба между республиканцами и демократами за места в Палате представителей будет активная, в частности, в штатах Флорида, Северная Каролина, Пенсильвания и Вирджиния. По оценкам агентства "Блумберг", у демократов будет больше шансов на то, чтобы получить большинство в нижней палате конгресса, нежели в сенате. Опрос телеканала Си-Эн-Эн показывает, что демократам, вероятно, удастся обеспечить себе большинство в палате представителей и получить 225 из 435 мест.

На данный момент в Сенате США у Республиканской партии пока большинство - 52 из 100 мест. Согласно данным опросов, республиканцы, скорее всего, сохранят свои 52 места. Американские социологи отмечают, что в этом году переизбираются 35 мест в Сенате, большинство из которых в настоящее время удерживаются демократами, а не республиканцами. Именно поэтому велики шансы, что члены Демпартии не только не смогут получить контроль над верхней палатой, но и даже потеряют некоторые из занимаемых ими в настоящее время мест.

В том же случае, если демократом все же удастся сохранить свои места в Сенате, то им будет необходимо одержать победу еще в трех штатах - Аризоне, Теннесси и Неваде, отмечают наблюдатели.

В том случае, если демократам удастся получить большинство хотя бы в одной из палат конгресса, это позволит им ограничивать политические полномочия президента-республиканца Дональда Трампа, не давая ход многим его проектам . Конгрессмены-демократы смогут блокировать или приостанавливать некоторые инициативы Д.Трампа, например, по строительству стены на границе США и Мексике, поскольку для реализации подобных планов необходимо одобрение конгресса.

Президент в США не обладает прямым правом законодательной инициативы, но может опосредованно внести законопроект через членов конгресса от своей партии.

Выборы пройдут на фоне растущих опасений относительно уровня обеспечения безопасности, в том числе возможных хакерских атак. Недавний опрос для агентства "Ассошиэйтед пресс" показал, что большинство американцев считают, что избирательная система в США может оказаться уязвимой для хакеров. Такое мнение особо популярно среди сторонников демократов, тогда как республиканцы чаще всего выражают уверенность относительно достаточного уровня обеспечения безопасности в этом плане.

Ранее федеральные и местные власти США заявляли, что готовы противодействовать хакерским атакам и ложным сообщениям о подобных инцидентах в день проведения американских промежуточных выборов. Так, замминистра внутренней безопасности США Кристофер Кребс верит в вероятность того, что хакерские группы заявят об успешном влиянии на результаты голосования. По его мнению, подобные сообщения о вмешательстве в выборы потребуют проверки и незамедлительного опровержения со стороны федеральных властей в том случае, если сообщения недостоверны.

Представитель министерства внутренней безопасности США Джаннет Манфра считает, что хакеры могут повлиять на мнение общественности о легитимности выборной гонки, распространив ложную информацию.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что правительство США ведет мониторинг возможного иностранного вмешательства на промежуточных выборах и готово ввести санкции против любой компании или отдельного лица, участвующего в такой деятельности.

В сентябре президент США подписал указ, который предусматривает введение санкций против иностранцев, которые пытаются вмешаться в выборы. Советник Д.Трампа по нацбезопасности Джон Болтон тогда пояснил, что эти санкции будут включать заморозку активов, ограничение доступа к американским финансовым рынкам и запрет на инвестиции в компании, причастные к вмешательству в выборы в США.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что благодаря этому указу о введении санкций против любого, кто вмешается в американские выборы, Россия и прочие государства немедленно столкнуться с последствиями. "Если Россия или какое либо другое иностранное государство вмешается в американские выборы, оно столкнется с быстрыми и суровыми последствиями", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

В октябре минюст США обвинил гражданку РФ в организации и финансировании сговора с целью вмешательства в выборы 2016 года и в ноябрьские промежуточные выборы. В Москве расценили выдвинутые властями США обвинения в адрес россиянки как попытку сфабриковать предлог для применения ограничительных мер против России. По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, "речь идет о постыдной клеветнической кампании", и "в Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против нашей страны свои пресловутые санкции".

Агентство "Блумберг" в свою очередь сообщало, что вмешательство в американские выборы осуществляется Россией с использованием механизмов, созданных в рамках частных экономических проектов в США. Речь, в частности, идет о стартапе IFTTT Inc., который сделал возможным одновременное распространение одинаковых сообщений в нескольких соцсетях. Агентство отмечало, что подобные действия в основном относились к 2017 году, а также к первой половине этого года и, вероятно, были нацелены на то, чтобы скрыть источник распространяемых сообщений, а именно - из России. Российская сторона все обвинения в свой адрес отвергает.

За ходом промежуточных выборов в США будут следить международные наблюдатели от ОБСЕ.

По оценкам Института политики Гарвардского университета, явка избирателей на этих выборах будет выше, чем на предыдущих промежуточных выборах. В частности, ожидается, что интерес к выборам проявит молодое американское поколение. Согласно данным проведенного в октябре исследования, на выборах намерены проголосовать около 40% американцев в возрасте от 18 до 29 лет, тогда как в 2014 году приняли участие 34% зарегистрированных молодых избирателей, а в 2010 году - 27%.

По мнению наблюдателей, эти выборы станут индикатором отношения американцев к действующему президенту, чьи инициативы воспринимаются зачастую неоднозначно.