Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9353 RUR   0.0257 GBR   2.2074 TRY   0.3122

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.10 Brent   73.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 14° 8 Ноя 16° 9 Ноя 17°

Дальнее зарубежье 06.11.2018 09:11

Песков "Интерфаксу": Путин и Трамп из-за формата мероприятия в Париже, действительно, не смогут провести там полноформатную встречу, пересекутся "на ногах"

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, видимо, не смогут провести полноценную встречу на мероприятиях в Париже 11 ноября, но обязательно обсудят "на ногах" возможность такого контакта в будущем, сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Париже, действительно, скорее всего обстоятельной встречи не получится. График многостороннего мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны, не позволяет такую встречу провести ", - сказал Д.Песков "Интерфаксу".

Поэтому, по его словам, "Путин и Трамп смогут пересечься "на ногах" и определиться, когда они встретятся в полноформатном варианте".

Ранее в понедельник Д.Трамп заявил, что вероятно его встреча с В.Путиным в Париже не состоится, но подтвердил намерение провести ее на саммите G20 в Аргентине в конце ноября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТРАМП, ПАРИЖ


Похожие новости


Путин после переговоров с лидером Кубы заявил о недопустимости односторонних санкций Лавров прокомментировал повестку предстоящей встречи Путина и Трампа Премьер Италии надеется в скором времени принять Путина в Риме Путин обсудит с немецким бизнесом реализацию масштабных совместных проектов, в том числе энергетических и цифровых Путин 2 ноября проведет переговоры с главой Кубы Путин соболезнует президенту Индонезии в связи с авиакатастрофой у острова Ява

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]