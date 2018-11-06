Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, видимо, не смогут провести полноценную встречу на мероприятиях в Париже 11 ноября, но обязательно обсудят "на ногах" возможность такого контакта в будущем, сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В Париже, действительно, скорее всего обстоятельной встречи не получится. График многостороннего мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны, не позволяет такую встречу провести ", - сказал Д.Песков "Интерфаксу".
Поэтому, по его словам, "Путин и Трамп смогут пересечься "на ногах" и определиться, когда они встретятся в полноформатном варианте".
Ранее в понедельник Д.Трамп заявил, что вероятно его встреча с В.Путиным в Париже не состоится, но подтвердил намерение провести ее на саммите G20 в Аргентине в конце ноября.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»