Нефть продолжает дешеветь, Brent опустилась до $72,87

Нефть на азиатских торгах во вторник умеренно дешевеет, продолжая снижение, возобновившееся в последние часы предыдущей торговой сессии в Нью-Йорке, пишет Dow Jones.

Тот факт, что США сделали исключение для восьми государств, позволяющие им продолжить импорт нефти из Ирана в условиях санкций, отрицательно сказывается на нефтяных ценах.

Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 уменьшилась на $0,30 (0,41%) - до $72,87 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,15 (0,24%) - до $62,95 за баррель.

По итогам предыдущей сессии цена Brent увеличилась на 34 цента (0,17%), до $73,17 за баррель, а нефть WTI опустилась на 4 цента (0,06%), до $63,10 за баррель.

Ранее нефть подешевела четвертую неделю подряд: WTI - на 6,6%, до минимума с апреля, Brent - на 6,2%, до самого низкого уровня с 21 августа.

В понедельник в 00:00 часов по времени Вашингтона (08:00мск) вновь вступили силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Объектами санкций становятся, в первую очередь, нефтяная сфера отрасль Ирана, а также его банковская структура судостроение и морские перевозки, ряд других отраслей экономики.

США временно исключили Китай, Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею, Турцию и Тайвань из числа стран, на которые будут распространяться санкции в случае продолжения импорта нефти из Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что хотел бы "немного более медленного" развертывания санкций против Ирана, чтобы не усиливать рост цен на нефть.

Запасы нефти и газа в США позволят восполнить потери топлива, которые понесут страны, отказавшиеся от импорта из Ирана в рамках введенных США санкций, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.