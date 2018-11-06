Китай готов к переговорам с США по урегулированию трений - зампред КНР

Китай готов вести переговоры с США по урегулированию разногласий в торговле, поскольку от них страдают оба государства, заявил заместитель председателя КНР Ван Цишань.
"И Китай, и США хотели бы более совершенного торгово-экономического сотрудничества. Китайская сторона готова обсудить с США вопросы, вызывающие взаимную озабоченность, чтобы найти такие решения в области торговых отношений, которые были бы приемлемыми для обеих сторон", - сказал китайский политик на экономическом форуме в Сингапуре.
Он отметил, что в настоящее время "в мире множество важных проблем, требующих тесного взаимодействия Китая и Соединенных Штатов".
"Мы твердо убеждены, что Китай и США выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации", - отметил Ван Цишань.
Он добавил: "Негатив и гнев не способствую поиску путей решения проблем, возникших в процессе экономической глобализации, также как воздвижение препятствий и споры не способствуют решению собственных трудностей. Напротив, они только усиливают турбулентность мирового рынка".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»