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Дальнее зарубежье 06.11.2018 09:45

Китай готов к переговорам с США по урегулированию трений - зампред КНР

Китай готов вести переговоры с США по урегулированию разногласий в торговле, поскольку от них страдают оба государства, заявил заместитель председателя КНР Ван Цишань.

"И Китай, и США хотели бы более совершенного торгово-экономического сотрудничества. Китайская сторона готова обсудить с США вопросы, вызывающие взаимную озабоченность, чтобы найти такие решения в области торговых отношений, которые были бы приемлемыми для обеих сторон", - сказал китайский политик на экономическом форуме в Сингапуре.

Он отметил, что в настоящее время "в мире множество важных проблем, требующих тесного взаимодействия Китая и Соединенных Штатов".

"Мы твердо убеждены, что Китай и США выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации", - отметил Ван Цишань.

Он добавил: "Негатив и гнев не способствую поиску путей решения проблем, возникших в процессе экономической глобализации, также как воздвижение препятствий и споры не способствуют решению собственных трудностей. Напротив, они только усиливают турбулентность мирового рынка".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, США, РАЗНОГЛАСИЯ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]