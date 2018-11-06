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Дальнее зарубежье 06.11.2018 10:01

Еврогруппа согласилась с оценкой Еврокомиссией проекта бюджета Италии

Еврогруппа объявила, что согласна с оценкой Еврокомиссией проекта бюджетного плана Италии на 2019 год.

"Что касается Италии, я хочу констатировать и приветствовать очень сильную поддержку Еврогруппой действий и подхода комиссии", - заявил в понедельник вечером на пресс-конференции в Брюсселе после совещания министров финансов зоны евро принимавший в нем участие член ЕК по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси.

По его словам, "мяч теперь на половине поля Италии, которая должна предъявить к 13 ноября комиссии и Еврогруппе проект пересмотренного бюджетного плана".

П.Московиси отметил готовность Еврокомиссии к продолжению диалога с итальянским правительством, который он считает абсолютно необходимым, чтобы продвинуться вперед в решении бюджетной проблемы Италии.

Он сообщил, что Еврокомиссия должна утвердить 21 ноября свою позицию по пересмотренному проекту итальянского бюджета.

В распространенном Еврогруппой коммюнике говорится: "Мы напоминаем о важности надежных государственных финансов и их координации в рамках пакта стабильности и роста в качестве предпосылки долгосрочного и устойчивого экономического роста и бесперебойного функционирования экономического и валютного союза".

В документе отмечается, что неотъемлемой частью этого пакта являются акцент на необходимом сокращении задолженности и движении к среднесрочной бюджетной цели.

Министры еврозоны заявили об ожидании открытого и конструктивного диалога между Еврокомиссией и Италией и сотрудничества итальянской стороны с Брюсселем в подготовке пересмотренного бюджетного плана, соответствующего пакту стабильности и роста.

Пакт стабильности и роста - соглашение между государствами ЕС, предусматривающее соблюдение членами Евросоюза обязательных критериев по годовому дефициту бюджета не более 3% ВВП и по национальному долгу меньше 60% ВВП.

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Тэги: ЕС, ИТАЛИЯ, БЮДЖЕТ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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