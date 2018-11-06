Олимпийский комитет США планирует прекратить работу Федерации гимнастики

Олимпийский комитет США собирается отменить статус Федерации гимнастики США как руководящего органа для данного вида спорта на олимпийском уровне, сообщает Ассошиэйтед пресс во вторник.

"Вы заслуживаете лучшего", - обратилась в открытом письме к гимнастическому сообществу гендиректор Олимпийского комитета США Сара Хиршленд.

По ее мнению, проблемы, стоящие перед Федерацией гимнастики США, больше, чем она способна преодолеть в настоящее время.

Как следует из открытого письма С.Хиршленд, федерация даже с вновь созданным советом директоров совершила неоднократные ошибки после сексуального скандала c врачом сборной Ларри Нассаром, осужденным на длительный срок за приставания к молодым спортсменкам.

Одним из таких промахов в работе федерации С.Хиршленд назвала наем координатора и и.о. руководителя Керри Пери, которая пришла на смену экс-президенту организации Стиву Пенни и продержалась на новом месте меньше года.

Как сообщалось, бывший президент Федерации гимнастики США Стив Пенни был арестован по подозрению в сокрытии доказательств в ходе расследования в отношении Л.Нассара.