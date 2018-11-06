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Дальнее зарубежье 06.11.2018 10:23

Помпео и представитель КНДР обсудят вопросы денуклеаризации - госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео встретится в Нью-Йорке в четверг с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ен Чхолем, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Помпео со специальным представителем по Северной Корее Стивен Биганом 8 ноября отбывают в Нью-Йорк, чтобы встретиться с зампредседателя ЦК ТПК Ким Ен Чхолем",- говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, М.Помпео и Ким Ен Чхоль обсудят прогресс по всем четырем направлениям деятельности, обозначенным в совместном заявлении по итогам американо-северокорейского саммита в Сингапуре, включая достижение "окончательной, полностью проверенной денуклеаризации КНДР".

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Тэги: США, КНДР, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]