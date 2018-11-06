Помпео и представитель КНДР обсудят вопросы денуклеаризации - госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео встретится в Нью-Йорке в четверг с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ен Чхолем, сообщил американский госдепартамент.
"Госсекретарь Помпео со специальным представителем по Северной Корее Стивен Биганом 8 ноября отбывают в Нью-Йорк, чтобы встретиться с зампредседателя ЦК ТПК Ким Ен Чхолем",- говорится в сообщении ведомства.
Согласно сообщению, М.Помпео и Ким Ен Чхоль обсудят прогресс по всем четырем направлениям деятельности, обозначенным в совместном заявлении по итогам американо-северокорейского саммита в Сингапуре, включая достижение "окончательной, полностью проверенной денуклеаризации КНДР".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»