Помпео и представитель КНДР обсудят вопросы денуклеаризации - госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео встретится в Нью-Йорке в четверг с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ен Чхолем, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Помпео со специальным представителем по Северной Корее Стивен Биганом 8 ноября отбывают в Нью-Йорк, чтобы встретиться с зампредседателя ЦК ТПК Ким Ен Чхолем",- говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, М.Помпео и Ким Ен Чхоль обсудят прогресс по всем четырем направлениям деятельности, обозначенным в совместном заявлении по итогам американо-северокорейского саммита в Сингапуре, включая достижение "окончательной, полностью проверенной денуклеаризации КНДР".