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СНГ 06.11.2018 10:45

ОДК обсуждает с Китаем в совместное производство газовых турбин малой и средней мощности

"Объединенная двигателестроительная корпорация - Газовые турбины" (структура ОДК, входящей в "Ростех") обсуждает с китайскими компаниями совместную работу в производстве турбин малой и средней мощности для рынка КНР, РФ и третьих стран, сообщил заместитель коммерческого директора по экспортным поставкам структуры ОДК Александр Яковлев в ходе деловой миссии Российского экспортного Центра в Китай.

"Мы наблюдаем настоящий бум распределенной энергетики в Китае и готовы предложить своё оборудование для удовлетворения этих потребностей.

"В этой связи ОДК искала в качестве основного подхода локализацию и передачу технологий. Мы ведём переговоры с рядом китайских государственных и частных компаний о освоении производства на территориии КНР оборудования на базе российских газовых турбин",- сообщил он на деловом завтраке "Россия-Китай. Практическое сотрудничество-образ эффективного развития торгово-экономических отношений".

При этом речь идёт не о сборке готовых машинокомплектов, а о полноценной поэтапной передаче технологий, уточнил он. "Начиная от сборки и заканчивая передачей холодной и горячей части газовых турбин. На данный момент этих технологий в Китае нет",- отметил он.

Речь идёт как о производстве турбин малой, так и средней мощности.

"Мы ведём переговоры с китайскими партнерам о возможности совместной разработки турбин большей мощности не только для рынка Китайской Народной Республики, но также для производства на территории Российской Федерации и третьих стран", - уточнил А.Яковлев.

"Мы видим большую заинтересованность китайских партнёров, особенно государственных структур, в таком сотрудничестве. Мы надеемся уже в краткосрочной перспективе достичь значительного прогресса на данном поприще",- сказал он.

Речь идет о турбинах мощностью 8 МВт и 16 МВт (малая мощность) и турбинах 32-40 МВт (средняя мощность). ОДК интересует вхождение китайской стороны в проект в качестве инвесторов. "Там НИОКР достаточно дорогостоящий", - пояснил он журналистам. Производство подобных турбин планируется на территории как России, так и Китая. Первоначально проект планируется начать на территории РФ на существующих мощностях ОДК, сказал А.Яковлев.

Как сообщалось, в прошлом году ОДК и китайская Harbin Turbine Company (HTC) заключили соглашение о стратегическом партнерстве по разработке, производству и поставке подобных турбин.

Помимо турбин, обсуждалось сотрудничество с Китаем в производстве оборудования для перекачки газа. Так, в 2014 году ОДК-Газовые турбины (входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию") и китайская Kerui Group (специализированная транснациональная корпорация по производству нефтяного и компрессорного оборудования) подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом сотрудничестве. Но, как уточнил А.Яковлев, пока продолжения это соглашение не получило. "Соглашение о намерениях было, но оно не реализовано. Скажем так, мы не увидели того продолжения, которое хотели бы видеть",- заключил он. Дело в том, что Kerui были нацелены на третьи страны. При этом для рынка КНР приоритетом для ОДК является проекты, связанные с газопроводом "Сила Сибири".

ОДК - интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ, а также газотурбинных установок различной мощности для производства электрической и тепловой энергии и газоперекачивающих и корабельных силовых установок.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ОДК, ТУРБИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]