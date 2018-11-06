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Дальнее зарубежье 06.11.2018 09:28

Четырех южнокорейских офицеров обвинили в незаконной слежке за семьями жертв крушения парома "Севоль"

В Южной Корее специальная военная комиссия завершила многомесячное расследование и предъявила обвинения в незаконной слежке четырем старшим офицерам ныне несуществующего Командования безопасности обороны (DSC), пишет "Ренхап" во вторник.

Задержаны генерал-майор, бригадный генерал и полковник, которые распорядились вести наблюдение за семьями жертв крушения парома "Севоль".

Еще одному полковнику также было предъявлено обвинение без содержания под стражей, сообщает СМИ.

Как отмечается, следователи подозревают, что оперативники из рабочей группы, некоторые из которых маскировались под семьи жертв, вели наблюдение онлайн и офлайн, а также собирали разведданные о семьях жертв крушения.

Из заявления комиссии по расследованию следует, что Командование безопасности обороны (DSC) было сформировано с целью поиска выхода из неблагоприятной ситуации, сложившейся по отношению к тогдашнему правительству из-за трагедии с паромом "Севоль" в преддверии важных политических событий и восстановлению рейтинга президента Пак Кын Хе.

Паром "Севоль" потерпел крушение у юго-западного побережья Южной Кореи 16 апреля 2014 года. На судне в момент катастрофы находились 476 человек. Большинство пассажиров - учащиеся, следовавшие в курортный город на побережье.

Число жертв крушения составило 292 человека. Еще 12 пассажиров "Севоля" до сих пор числятся пропавшими без вести.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПАРОМ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]