Азербайджан готов к любому варианту карабахского урегулирования – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку к любому варианту в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Надеюсь, что руководство Армении, правильно проанализировав сложившееся в регионе положение, выведет в скором времени свои оккупационные силы с наших земель. В противном случае возможен любой вариант, и мы готовы к любому варианту»,- заявил И.Алиев в ходе посещения прифронтового Агдамского района.

Глава государства подчеркнул, что в силу полного игнорирования норм международного права в урегулировании карабахского конфликта, наращивание Азербайджаном военной мощи остается одним из важнейших факторов переговорного процесса.

«Мы и дальше будем наращивать военную мощь, и считаю, что это один из важнейших факторов для переговоров. Потому что, к сожалению, нормы международного права полностью игнорируются. Мы добьемся того, чего хотим. Мы требуем справедливости. Мы требуем, чтобы наши исторические земли были освобождены от оккупантов, и они будут освобождены», - сказал президент.

И.Алиев отметил, что сегодня в военном отношении Азербайджан входит в число сильных государств не только в сравнении с Арменией, но и в мировом масштабе.

Глава государства отметил, что боестолкновения в апреле 2016 года нанесли тогдашнему режиму в Армении мощный удар. «Именно в апреле 2016 года по оккупационному режиму Армении был нанесен мощный удар, они стали жертвами своей захватнической политики. Я говорил, что люди, управляющие Арменией, являются главарями режима криминальной хунты. Сейчас это говорит армянский народ. Мы говорили о том, что их генералы - воры. Мы говорили, что их герои – преступники и трусы. Сейчас это говорит армянский народ»,- отметил он.

Президент отметил, что два года назад Азербайджан продемонстрировал, что может освободить свои земли военным путем. «А в результате проведенной успешной операции в мае 2018 года в нахчыванском направлении армяно-азербайджанской границы, под контроль Баку перешла территория площадью более десяти тысяч гектаров, в том числе высоты, представляющие стратегическое значение. Сегодня мы полностью контролируем стратегические коммуникации, дороги, в том числе дороги на территории Армении, коммуникации, ведущие в Нагорный Карабах»,- отметил глава государства.

Президент отметил, что происходящие в Армении события свидетельствуют о том, что проводимая Азербайджаном политика дает результаты.

«Я неоднократно говорил, хочу сказать и сегодня, - нет нужды скрывать это, - мы и дальше будем изолировать Армению от всех региональных проектов, используя все средства, восстановим нашу территориальную целостность»,- подчеркнул он.

И.Алиев отметил, что «новое руководство Армении не должно повторять ошибок прежнего режима, оно должно в скором времени путем переговоров вывести оккупационные силы с захваченных земель и дать возможность гражданам Азербайджана вернуться на родные, исторические, исконные земли».

«Чем раньше они поймут это, тем лучше будет для них, для региона. Еще раз хочу сказать, что мы не намерены мириться с такой ситуацией, нормы международного права полностью поддерживают нашу позицию, историческая справедливость на нашей стороне»,- отметил президент.

Ф.Исазаде