Новые санкции против РФ могут оказать негативное влияние на экономику Киргизии - министр

Усиление санкций против России создает угрозы экономике Киргизии, заявил во вторник на заседании киргизского правительства министр экономики республики Олег Панкратов.

"Спад мировой экономики из-за жесткого протекционизма США, усиление санкционного режима в отношении нашего партнера и основного рынка сбыта - Российской Федерации, длительная волатильность валют в развивающихся странах привели к оттоку капитала с рынков этих стран. Это создает определенные угрозы нашей экономики", - сказал министр.

По его словам, развитие киргизской экономики в 2018 году происходило на фоне существенного замедления экономической активности основных партнеров. Среди негативных факторов министр также отметил геополитические риски, нестабильность финансовых рынков и начало торговых войн между крупнейшими экономиками мира.

"Естественно все эти факторы прямо или косвенно оказывают воздействие на динамику экономик стран, которые связаны с этими процессами", - отметил О.Панкратов.

Несмотря на это фактическая ситуация в Киргизии в 2018 году демонстрирует стабильность макроэкономических параметров, отметил глава Минэкономики Киргизии.

"Наши товары больше выходят на рынки ЕАЭС, увеличивается конкурентная борьба. Разрабатывается проект с выходом на рынки Китая, у нас есть достаточно хороший потенциал", - добавил министр.