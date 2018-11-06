Новые санкции против РФ могут оказать негативное влияние на экономику Киргизии - министр

Усиление санкций против России создает угрозы экономике Киргизии, заявил во вторник на заседании киргизского правительства министр экономики республики Олег Панкратов.
"Спад мировой экономики из-за жесткого протекционизма США, усиление санкционного режима в отношении нашего партнера и основного рынка сбыта - Российской Федерации, длительная волатильность валют в развивающихся странах привели к оттоку капитала с рынков этих стран. Это создает определенные угрозы нашей экономики", - сказал министр.
По его словам, развитие киргизской экономики в 2018 году происходило на фоне существенного замедления экономической активности основных партнеров. Среди негативных факторов министр также отметил геополитические риски, нестабильность финансовых рынков и начало торговых войн между крупнейшими экономиками мира.
"Естественно все эти факторы прямо или косвенно оказывают воздействие на динамику экономик стран, которые связаны с этими процессами", - отметил О.Панкратов.
Несмотря на это фактическая ситуация в Киргизии в 2018 году демонстрирует стабильность макроэкономических параметров, отметил глава Минэкономики Киргизии.
"Наши товары больше выходят на рынки ЕАЭС, увеличивается конкурентная борьба. Разрабатывается проект с выходом на рынки Китая, у нас есть достаточно хороший потенциал", - добавил министр.
AccessBank запускает стипендиальную программу для студентов!
Азербайджан готов к любому варианту карабахского урегулирования – президент Алиев
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 25 нарушений - Минобороны Азербайджана
Azerpoct отбирает подрядчика на проведение капремонта административного здания
Азербайджанская Farma-Sah будет экспортировать чай в Турцию
Олимпийский комитет США планирует прекратить работу Федерации гимнастики
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Агдамском районе
Штрафы за парковку и стоянку можно теперь оплатить и через HOP
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
Президент Азербайджана выделил 2,5 млн манатов на улучшение систем орошения Агдамского района
Президент Алиев открыл в прифронтовой зоне ряд социальных и промышленных объектов
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Возвращаются легендарные кредитные карты Банка Республика.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»