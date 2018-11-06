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СНГ 06.11.2018 10:35

Новые санкции против РФ могут оказать негативное влияние на экономику Киргизии - министр

Усиление санкций против России создает угрозы экономике Киргизии, заявил во вторник на заседании киргизского правительства министр экономики республики Олег Панкратов.

"Спад мировой экономики из-за жесткого протекционизма США, усиление санкционного режима в отношении нашего партнера и основного рынка сбыта - Российской Федерации, длительная волатильность валют в развивающихся странах привели к оттоку капитала с рынков этих стран. Это создает определенные угрозы нашей экономики", - сказал министр.

По его словам, развитие киргизской экономики в 2018 году происходило на фоне существенного замедления экономической активности основных партнеров. Среди негативных факторов министр также отметил геополитические риски, нестабильность финансовых рынков и начало торговых войн между крупнейшими экономиками мира.

"Естественно все эти факторы прямо или косвенно оказывают воздействие на динамику экономик стран, которые связаны с этими процессами", - отметил О.Панкратов.

Несмотря на это фактическая ситуация в Киргизии в 2018 году демонстрирует стабильность макроэкономических параметров, отметил глава Минэкономики Киргизии.

"Наши товары больше выходят на рынки ЕАЭС, увеличивается конкурентная борьба. Разрабатывается проект с выходом на рынки Китая, у нас есть достаточно хороший потенциал", - добавил министр.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЭКОНОМИКА, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]