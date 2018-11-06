Манат подешевел к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 6 ноября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 6 ноября ЦБА установил 1,938 манат/1EUR (5 ноября - 1,9353 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 6 ноября сохранил 0,0257 манат/1RUB.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»