Азербайджанская Farma-Sah будет экспортировать чай в Турцию

Ряд азербайджанских компаний достигли предварительных договоренностей о сотрудничестве с турецкими компаниями в ходе экспортной миссии в Турцию.

«В ходе миссии компания «Farma-Sah» достигла договоренности о поставках азербайджанского чая в Турцию, сообщает министерство экономики Азербайджана.

Также достигнута договоренность между турецкой «Koc Memar Granit» и азербайджанской «Gemiqaya Das Mehsullari Senaye Kompleksi». Турецкая компания будет использовать продукцию азербайджанской компании при реализации строительных проектов.

Также состоялся ряд переговоров между азербайджанскими и турецкими компаниями, в ходе которых была достигнуто предварительная договоренность о сотрудничестве.

Как ранее сообщалось, в состав экспортной миссии в Стамбул вошли 19 азербайджанских компаний, занимающиеся производством пищевой продукции, стройматериалов, мебели. Кроме того в экспортной миссии присутствовали представители компаний легкой и химической промышленности и сферы туризма.

Б.Рустамбеков