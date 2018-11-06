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Бизнес и законодательство 06.11.2018 09:55

Азербайджанская Farma-Sah будет экспортировать чай в Турцию

Ряд азербайджанских компаний достигли предварительных договоренностей о сотрудничестве с турецкими компаниями в ходе экспортной миссии в Турцию.

«В ходе миссии компания «Farma-Sah» достигла договоренности о поставках азербайджанского чая в Турцию, сообщает министерство экономики Азербайджана.

Также достигнута договоренность между турецкой «Koc Memar Granit» и азербайджанской «Gemiqaya Das Mehsullari Senaye Kompleksi». Турецкая компания будет использовать продукцию азербайджанской компании при реализации строительных проектов.

Также состоялся ряд переговоров между азербайджанскими и турецкими компаниями, в ходе которых была достигнуто предварительная договоренность о сотрудничестве.

Как ранее сообщалось, в состав экспортной миссии в Стамбул вошли 19 азербайджанских компаний, занимающиеся производством пищевой продукции, стройматериалов, мебели. Кроме того в экспортной миссии присутствовали представители компаний легкой и химической промышленности и сферы туризма.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭКСПОРТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]