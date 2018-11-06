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Инфраструктура и тендеры 06.11.2018 10:17

Azerpoct отбирает подрядчика на проведение капремонта административного здания

ООО «Azerpoct” отбирает подрядчиков на проведение капитального ремонта административного здания общества и ряда прочей инфраструктуры, говорится в объявлении компании.

Отбор проводится методом открытого тендера, включающего два лота: капитальный ремонт санузла и подвала Центра почтовых перевозок (лот-1), капремонт административного здания ООО «Azerpoct».

Стоимость участия в каждом лоте тендера составляет 200 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 18 декабря. Тендерная процедура состоится 19 декабря.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZERPOCT, ПОДРЯДЧИК, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]