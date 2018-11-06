Azerpoct отбирает подрядчика на проведение капремонта административного здания

ООО «Azerpoct” отбирает подрядчиков на проведение капитального ремонта административного здания общества и ряда прочей инфраструктуры, говорится в объявлении компании.

Отбор проводится методом открытого тендера, включающего два лота: капитальный ремонт санузла и подвала Центра почтовых перевозок (лот-1), капремонт административного здания ООО «Azerpoct».

Стоимость участия в каждом лоте тендера составляет 200 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 18 декабря. Тендерная процедура состоится 19 декабря.

Н.Аббасова