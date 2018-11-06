Торговый конфликт США и Китая ухудшает перспективы авиационного сектора КНР - Airbus

Торговый конфликт между США и Китаем негативно скажется на перспективах авиационного сектора КНР, полагает Джордж Сюй, возглавляющий китайские операции аэрокосмической корпорации Airbus.

Выступая на открывшемся в Чжухае Международном аэрокосмическом форуме, Дж.Сюй заявил, что хотел бы увидеть "открытые переговоры между представителями США и КНР для как можно более быстрого решения торгового спора".

Такие переговоры, по его словам, "поддержали бы здоровое развитие китайской авиационной отрасли, а также пошли бы на пользу Airbus".

Дж.Сюй отметил, что торговая война, негативно отразившаяся на деловых ожиданиях многих частных компаний, будет способствовать росту безработицы в Китае, а также может поставить под угрозу доходы представителей среднего класса в стране.

"Кроме того, она, конечно, окажет негативное влияние на рост авиационного сектора КНР", - заявил Дж.Сюй.

Уже к настоящему времени торговая война "вызвала серьезную психологическую неопределенность среди наших китайских поставщиков и партнеров в плане их ожиданий для экосистемы китайского авиационного сектора", отметил эксперт.

Торговый спор США и Китая может поставить под угрозу продажи американского аэрокосмического концерна Boeing в КНР, и Airbus полагает, что сможет получить в связи с этим конкурентное преимущество на китайском рынке, пишет газета Financial Times.