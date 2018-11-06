ЕС призывает белорусские власти провести масштабную приватизацию, обещает помощь в реформировании госсектора

Белорусские власти должны провести масштабную приватизацию в качестве необходимого условия для повышения конкурентоспособности национальной экономики, заявила глава представительства Евросоюза в Минске Андреа Викторин.

"Мы полагаем, что реформирование государственного сектора является (для белорусских властей - ИФ) одним из главных вопросов, стоящих на повестке дня. Помимо курса на модернизацию, необходимо взять курс на приватизацию, чтобы повысить производительность, конкурентоспособность и эффективность, чтобы привлекать больше инвестиций", - сказала А.Викторин , выступая во вторник на международном бизнес-форуме KEF-2018.

По ее словам, с учетом "необходимости изменения подхода" ЕС готов поделиться практическим опытом реформирования экономики. "Мы готовы поддержать Беларусь посредством фонда структурных реформ и через программу Twinning", - заявила А.Викторин.

Кроме того, глава представительства ЕС уверена в необходимости совершенствования белорусской системы госуправления, переориентации ее с разрешительной системы на принцип оказания услуг для населения и бизнеса.