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СНГ 06.11.2018 15:14

ЕС призывает белорусские власти провести масштабную приватизацию, обещает помощь в реформировании госсектора

Белорусские власти должны провести масштабную приватизацию в качестве необходимого условия для повышения конкурентоспособности национальной экономики, заявила глава представительства Евросоюза в Минске Андреа Викторин.

"Мы полагаем, что реформирование государственного сектора является (для белорусских властей - ИФ) одним из главных вопросов, стоящих на повестке дня. Помимо курса на модернизацию, необходимо взять курс на приватизацию, чтобы повысить производительность, конкурентоспособность и эффективность, чтобы привлекать больше инвестиций", - сказала А.Викторин , выступая во вторник на международном бизнес-форуме KEF-2018.

По ее словам, с учетом "необходимости изменения подхода" ЕС готов поделиться практическим опытом реформирования экономики. "Мы готовы поддержать Беларусь посредством фонда структурных реформ и через программу Twinning", - заявила А.Викторин.

Кроме того, глава представительства ЕС уверена в необходимости совершенствования белорусской системы госуправления, переориентации ее с разрешительной системы на принцип оказания услуг для населения и бизнеса.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕС, ПРИВАТИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]