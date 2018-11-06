Бывший главный прокурор Грузии Парцхаладзе обвиняется в хулиганстве - адвокат

Главная прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему главному прокурору страны Отару Парцхаладзе обвинение в хулиганстве в связи с избиением бывшего руководителя Службы государственного аудита Лаши Тордия, сообщил во вторник журналистам адвокат экс-прокурора Гаги Мосиашвили.
В мае 2017 года в одном из ночных клубов Тбилиси произошла драка между О.Парцхаладзе и Л.Тордия. Грузинские телеканалы показали запись камеры видеонаблюдения, на которой видно, как в течение нескольких секунд бывший прокурор и экс-глава Госаудита размахивали кулаками, после чего их разняли.
О.Парцхаладзе занимал пост главного прокурора Грузии несколько месяцев в 2013 году. Он был освобожден от должности после обнародования представителями оппозиции информации о том, что О.Парцхаладзе ранее был судим в Германии за кражу спортивной обуви в магазине.
"Моему подзащитному было предъявлено обвинение в избиении, но он не был задержан и по решению суда освобожден под залог. Мой подзащитный Отар Парцхаладзе категорически отвергает предъявленное ему накануне обвинение и заявляет, что в клубе подвергся провокации со стороны Тордия. Я считаю, что это тот случай, когда для предъявления обвинения прокуратура обратилась не процессуальным нормам, а к мнению оппозиционно настроенных лиц", - заявил адвокат.
Представители оппозиции ранее не раз заявляли, что, несмотря на уход с должности, О.Парцхаладзе, которому якобы покровительствует лидер правящей в стране партии "Грузинская мечта" миллиардер Бидзина Иванишвили, до сегодняшнего дня продолжает неформально руководить Главной прокуратурой Грузии. Более того, оппозиционеры обвинили его в том, что он создал незаконное вооруженное формирование, члены которого занимаются рэкетом.
В настоящее время в Грузии проходит предвыборная кампания, как ожидается, не позднее 2 декабря в стране пройдет второй тур президентских выборов.
Первый тур президентских выборов состоялся 28 октября. Ни один из 25 кандидатов в президенты не смог преодолеть 50-процентный барьер. Во втором туре выборов примут участие два кандидата - Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" и набравшая - 38,6% голосов избирателей, и кандидат от бывшей партии власти "Единое национальное движение" Г.Вашадзе, получивший поддержку - 37,7% избирателей.
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