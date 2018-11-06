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Дальнее зарубежье 06.11.2018 15:42

Илон Маск планирует запустить движение по тоннелю под Лос-Анджелесом в срок - 10 декабря

Известный бизнесмен Илон Маск разместил в соцсети видео своей прогулки по тестовому высокоскоростному тоннелю, который строит принадлежащая ему The Boring Company и заявил, что все работы будут завершены по графику.

Официальное открытие запланировано на 10 декабря, а на следующий день тоннель станет доступен для бесплатного проезда всех желающих, пишет The Verge.

Строительство началось более года назад. Тоннель берет начало под штаб-квартирой SpaceX, другой компании И.Маска, в калифорнийском городе Хоторн и заканчивается в пригороде Лос-Анджелеса. Его длина составляет 2 мили (свыше 3 километров).

По тоннелю будут передвигаться электроплатформы с автопилотом, которые способны перевозить 8-16 пассажиров или один легковой автомобиль, со скоростью до 250 км/ч.

The Boring Co. была выбрана в качестве подрядчика для строительства тоннелей в Чикаго и Вашингтоне. В случае их успешной реализации компания планирует построить сети тоннелей в Лос-Анджелесе и других крупных городах для разгрузки их транспортных систем.

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Тэги: США, ТРАНСПОРТ, ТОННЕЛЬ, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]