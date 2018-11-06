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СНГ 06.11.2018 18:15

В Кремле будут следить за ходом нынешних выборов в США - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за ходом промежуточных выборов в США.

В ходе общения с журналистами во вторник Д.Пескова спросили, рассчитывают ли в Кремле на то, что после этих выборов "наступит ясность" в российско-американских отношениях.

"Мы думаем, что не нужно обманываться и полагать, что это внесет какую-то ясность. Пока каких-то определенных тенденций на нормализацию отношений не прослеживается", - сказал Д.Песков.

Д.Пескова спросили, будут ли в Кремле следить за ходом промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

"Мы же смотрим за СМИ, естественно, отслеживаем данные, поэтому, конечно, так или иначе будем смотреть", - сказал Д.Песков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]