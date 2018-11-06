В Кремле будут следить за ходом нынешних выборов в США - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за ходом промежуточных выборов в США.

В ходе общения с журналистами во вторник Д.Пескова спросили, рассчитывают ли в Кремле на то, что после этих выборов "наступит ясность" в российско-американских отношениях.

"Мы думаем, что не нужно обманываться и полагать, что это внесет какую-то ясность. Пока каких-то определенных тенденций на нормализацию отношений не прослеживается", - сказал Д.Песков.

Д.Пескова спросили, будут ли в Кремле следить за ходом промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

"Мы же смотрим за СМИ, естественно, отслеживаем данные, поэтому, конечно, так или иначе будем смотреть", - сказал Д.Песков.