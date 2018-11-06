В Кремле будут следить за ходом нынешних выборов в США - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за ходом промежуточных выборов в США.
В ходе общения с журналистами во вторник Д.Пескова спросили, рассчитывают ли в Кремле на то, что после этих выборов "наступит ясность" в российско-американских отношениях.
"Мы думаем, что не нужно обманываться и полагать, что это внесет какую-то ясность. Пока каких-то определенных тенденций на нормализацию отношений не прослеживается", - сказал Д.Песков.
Д.Пескова спросили, будут ли в Кремле следить за ходом промежуточных выборов в Соединенных Штатах.
"Мы же смотрим за СМИ, естественно, отслеживаем данные, поэтому, конечно, так или иначе будем смотреть", - сказал Д.Песков.
Президент Алиев сменил посла Азербайджана в Румынии
В Азербайджане создается Агентство инноваций
Азербайджан начал серийное производство атакующего пулемета HP-7,62
AZAL и KPMG обсуждают сотрудничество в сфере риск-менеджмента и оценки капитализации предприятий
Клепач ожидает снижения курса рубля в 2019г
Программа занятости охватит в 2019 году дополнительно 7-8 тыс. малых хозяйств – министр труда
В Баку в 2019 году появятся 3 центра DOST – министр труда
Банки в Азербайджане не хотят рисковать и выдавать кредиты на образование – глава Минфина
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
Президент Азербайджана выделил 2,5 млн манатов на улучшение систем орошения Агдамского района
Президент Алиев открыл в прифронтовой зоне ряд социальных и промышленных объектов
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Caspian European Club организовал бизнес-тур в ООО «Парк высоких технологий» НАНА
Стартап, созданный при поддержке Bakcell, поможет найти курсы и тренинги
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий для «Cisco IronPort»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»