До восьми человек могли погибнуть при обрушении двух домов в Марселе

От пяти до восьми человек могли погибнуть при обрушении двух жилых домов во французском городе Марсель на юге страны, сообщают во вторник местные СМИ.

Обрушение произошло еще в понедельник. Однако только во вторник утром спасателям удалось извлечь из-под обломков тело первого погибшего. Больше тел пока не найдено.

Один из домов находился в аварийном состоянии, и его жители были выселены еще до обрушения, а в расположенном по соседству доме располагалось 12 квартир, в которых проживали люди. По оценкам спасателей, в них могли находиться в момент обрушения до восьми человек.

Большинство домов, расположенных на улице, где произошло обрушение, остаются до сих пор без электричества.

В поисково-спасательных работах задействованы около 90 специалистов.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер во вторник заявил, что "шансов найти выживших в течение ближайших нескольких часов практически нет". Он также призвал незамедлительно установить причины произошедшего.