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Дальнее зарубежье 06.11.2018 14:55

До восьми человек могли погибнуть при обрушении двух домов в Марселе

От пяти до восьми человек могли погибнуть при обрушении двух жилых домов во французском городе Марсель на юге страны, сообщают во вторник местные СМИ.

Обрушение произошло еще в понедельник. Однако только во вторник утром спасателям удалось извлечь из-под обломков тело первого погибшего. Больше тел пока не найдено.

Один из домов находился в аварийном состоянии, и его жители были выселены еще до обрушения, а в расположенном по соседству доме располагалось 12 квартир, в которых проживали люди. По оценкам спасателей, в них могли находиться в момент обрушения до восьми человек.

Большинство домов, расположенных на улице, где произошло обрушение, остаются до сих пор без электричества.

В поисково-спасательных работах задействованы около 90 специалистов.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер во вторник заявил, что "шансов найти выживших в течение ближайших нескольких часов практически нет". Он также призвал незамедлительно установить причины произошедшего.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЗДАНИЕ, ОБРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]