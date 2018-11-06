МИД Армении в связи с санкциями США заявил о важности сохранения отношений с Ираном

МИД Армении находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами и следит за развитием ситуации после восстановления США антииранских санкций, заявила во вторник пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.
"Мы находимся в постоянном контакте с вовлеченными в этот процесс всеми сторонами. Мы четко представляем волнующие нас вопросы и свою обеспокоенность", - говорится в комментарии А.Нагдалян, распространенном пресс-службой МИД Армении во вторник.
Она подчеркнула, что традиционно добрососедские отношения с Ираном "имеют для Армении жизненное значение".
"Сейчас осуществляется всеобъемлющий экспертный анализ последствий примененных против Ирана санкций для Армении", - отметила А.Нагдалян.
В понедельник в 00:00 часов по времени Вашингтона (08:00 мск) вновь вступили в силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года.
Объектами санкций становятся в первую очередь нефтяная сфера отрасль Ирана, а также его банковская структура, судостроение и морские перевозки, ряд других отраслей экономики. Они направлены не только против Тегерана, но и против стран и зарубежных компаний, поддерживающих деловые связи с иранскими партнерами.
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