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Регион 06.11.2018 16:45

МИД Армении в связи с санкциями США заявил о важности сохранения отношений с Ираном

МИД Армении находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами и следит за развитием ситуации после восстановления США антииранских санкций, заявила во вторник пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

"Мы находимся в постоянном контакте с вовлеченными в этот процесс всеми сторонами. Мы четко представляем волнующие нас вопросы и свою обеспокоенность", - говорится в комментарии А.Нагдалян, распространенном пресс-службой МИД Армении во вторник.

Она подчеркнула, что традиционно добрососедские отношения с Ираном "имеют для Армении жизненное значение".

"Сейчас осуществляется всеобъемлющий экспертный анализ последствий примененных против Ирана санкций для Армении", - отметила А.Нагдалян.

В понедельник в 00:00 часов по времени Вашингтона (08:00 мск) вновь вступили в силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года.

Объектами санкций становятся в первую очередь нефтяная сфера отрасль Ирана, а также его банковская структура, судостроение и морские перевозки, ряд других отраслей экономики. Они направлены не только против Тегерана, но и против стран и зарубежных компаний, поддерживающих деловые связи с иранскими партнерами.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, США, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]