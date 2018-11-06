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Макроэкономика 06.11.2018 15:14

Рост ненефтяного ВВП Азербайджана в 2018г составит 2,1%, в 2019г – 2,8% - МВФ

Рост ненефтяного ВВП Азербайджана в 2018 году составит 2,1%, в 2019 году ускорится до 2,8%, отмечается в прогнозах фонд.

Как сообщалось ранее, по оценкам МВФ рост ВВП Азербайджана в 2018 году составит 1,3%, в 2019г – 3,6%.

Согласно прогнозам фонда, опубликованным в ноябрьском обзоре по региону Кавказ и Центральная Азия, в 2018 году в нефтяном секторе Азербайджана будет иметь место нулевой рост, в 2019 году нефтяной сектор вырастит на 5%.

По оценкам МВФ, ежесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2018 году составит 0,79 млн баррелей (в 2017г – 0,8 млн баррелей), в 2019 году – 0,78 млн баррелей. Ежесуточная добыча газа в текущем году составит 0,41 млн баррелей нефтяного эквивалента (0,31 млн н.э. в 2017г), в 2019г увеличится до 0,54 млн баррелей н.э.

По прогнозам, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2018 году составит 3,5%, в 2019 году замедлится до 3,3%.

По оценкам МВФ, по итогам 2018 года экспорт товаров и услуг из Азербайджана составит $23,8 млрд (в 2017г - $19,8 млрд), в 2019г - $25,6 млрд, импорт в Азербайджан в 2018-2019гг составит $19,2 млрд и $19,6 млрд соответственно.

В МВФ считают, что благоприятно на темпы экономического роста Азербайджана влияют высокие цены на нефть и увеличение госинвестиций.

Правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует рост ВВП на 2%, в 2019 году – на 3,6%. При этом рост ненефтяного ВВП в этот период прогнозируется на уровне 3,4% и 3,9%.

В 2017 году ВВП Азербайджана вырос на 0,1%, в том числе в ненефтяном секторе – на 2,7%.

А.Азизов

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Тэги: МВФ, ПРОГНОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]