Госбюджет Азербайджана на 2019г подготовлен с возможностью предотвратить негативное внешнее воздействие – глава Минфина

Сводный бюджет Азербайджана в 2019 году будет бездефицитным, его доходы составят порядка 30 млрд манатов, заявил министр финансов Самир Шарифов.
«Это означает, что с учетом прогнозируемой цены на нефть ($60 за баррель - ИФ), к концу 2019 года в Государственном нефтяном фонде Азербайджана (ГНФАР) будут аккумулироваться дополнительные средства в размере $1-2 млрд», - сказал С.Шарифов во вторник при обсуждении парламентскими комитетами проекта госбюджета на следующий год.
«Это все происходит при достаточно сложной внешней обстановке, сложной экономической ситуации вокруг нас. Бесспорно, это тоже может оказать на нас определенное влияние, но мы должны предотвратить эти негативные моменты. Поэтому госбюджет сформирован так, чтобы иметь возможность предотвратить этот негатив», - подчеркнул С.Шарифов.
Б.Рустамбеков
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