Глава МИД Азербайджана принял временного поверенного в делах Колумбии в связи с завершением дипломатической миссии в Баку

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял временного поверенного в делах Колумбии в Азербайджане Марту Инес Галинду Пенью в связи с завершением ее дипломатической деятельности.
«В ходе встречи стороны выразили удовлетворение уровнем политического диалога между странами, а также торгово-экономического и культурного сотрудничества», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Собеседники подчеркнули наличие потенциала для еще большего развития взаимодействия.
Э.Мамедъяров пожелал дипломату успехов в ее дальнейшей деятельности.
Ф.Исазаде
Безубыточная цена на нефть для Азербайджана в 2019 году составит около $55 за баррель - МВФ
BEOC планирует в 2020г начать реализацию пилотного проекта по закачке воды на месторождении Бахар для увеличения нефтеотдачи
Госбюджет Азербайджана на 2019г подготовлен по новым правилам – глава Минфина
Программа занятости охватит в 2019 году дополнительно 7-8 тыс. малых хозяйств – министр труда
В Баку в 2019 году появятся 3 центра DOST – министр труда
Банки в Азербайджане не хотят рисковать и выдавать кредиты на образование – глава Минфина
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
Президент Азербайджана выделил 2,5 млн манатов на улучшение систем орошения Агдамского района
Президент Алиев открыл в прифронтовой зоне ряд социальных и промышленных объектов
ЕС ожидает от Эр-Рияда более подробной информации по делу Хашкаджи
Трамп осознает со временем бессмысленность своей политики в отношении Ирана - глава МИД
Ереван напоминает о председательстве Армении в ОДКБ в вопросе о назначении нового генсека
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Caspian European Club организовал бизнес-тур в ООО «Парк высоких технологий» НАНА
Стартап, созданный при поддержке Bakcell, поможет найти курсы и тренинги
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий для «Cisco IronPort»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»