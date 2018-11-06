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Внешняя политика 06.11.2018 15:39

Глава МИД Азербайджана принял временного поверенного в делах Колумбии в связи с завершением дипломатической миссии в Баку

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял временного поверенного в делах Колумбии в Азербайджане Марту Инес Галинду Пенью в связи с завершением ее дипломатической деятельности.

«В ходе встречи стороны выразили удовлетворение уровнем политического диалога между странами, а также торгово-экономического и культурного сотрудничества», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Собеседники подчеркнули наличие потенциала для еще большего развития взаимодействия.

Э.Мамедъяров пожелал дипломату успехов в ее дальнейшей деятельности.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, КОЛУМБИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]