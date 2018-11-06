Глава МИД Азербайджана принял временного поверенного в делах Колумбии в связи с завершением дипломатической миссии в Баку

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял временного поверенного в делах Колумбии в Азербайджане Марту Инес Галинду Пенью в связи с завершением ее дипломатической деятельности.

«В ходе встречи стороны выразили удовлетворение уровнем политического диалога между странами, а также торгово-экономического и культурного сотрудничества», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Собеседники подчеркнули наличие потенциала для еще большего развития взаимодействия.

Э.Мамедъяров пожелал дипломату успехов в ее дальнейшей деятельности.

Ф.Исазаде